Kanye West podría retirarse de la música: "No estoy seguro de qué más hacer"

Kanye West, o Ye, es uno de los raperos más prestigiosos e influyentes de Estados Unidos. De hecho, en 2020 presentó su candidatura a la presidencia del país. Pero ahora podría retirarse de la música y poner fin a su carrera profesional.

Así lo demuestra una conversación privada entre el cantante Rich The Kid y Ye, quienes estrenaron una colaboración el pasado 21 de junio bajo el título Gimme A Second 2.

Rich The Kid ha publicado este martes en Instagram una captura de pantalla de su reciente conversación con Kanye West, aunque media hora después la eliminó. "Me retiro de la música profesional", ha escrito el cantante en tono afirmativo. Y añade: "No estoy seguro de qué más hacer".

Ante las dudas del cantante, Rich The Kid ha animado a su amigo a continuar y a tomarse un descanso. "¿Retirarte? ¿Por qué? La gente te necesita. La música que tú, Ty y nosotros hemos hecho fue el sello en la cultura más grande hasta la fecha en 2024... Tal vez un tiempo de descanso, pero no es momento de retirarte", ha contestado.

¿Qué pasa con el próximo álbum de Kanye West?

Según una fuente cercana al cantante que ha hablado con TMZ Hip Hop, "Ye siente que lo están absorbiendo hasta dejarlo seco después de poner tanto corazón, alma, tiempo y energía en la industria musical", según explica el propio medio.

Sin embargo, el propio Rich The Kid ha hablado poco después de eliminar su publicación informando de que el próximo 19 de julio estrena su nuevo álbum, que incluye una colaboración con Kanye West titulada Plain Jane.

Además, Ye tiene pendiente la publicación de Vulture 2, la segunda parte de su último disco en colaboración con Ty Dolla $ign. También está confirmada una tercera entrega, aunque no se conoce la fecha de lanzamiento de ninguno de los dos proyectos pendientes.

De confirmarse su retiro, ¿qué pasaría con sus proyectos en marcha? ¿Ha cometido Rich The Kid un error al hacer pública una conversación privada con su amigo? ¿O se trata de una estrategia comercial para promocionar su nuevo disco? De momento, Kanye West no se ha pronunciado al respecto.