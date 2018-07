Katy Perry arruina la fiesta de cumpleaños de un niño al irrumpir por sorpresa disfrazada de payaso

En el adelanto de su próximo videoclip, Katy Perry nos presentaba a los cinco peores animadores de fiestas de cumpleaños interpretados por ella misma.

Uno de ellos es Kriss the Clown, un payaso bastante peculiar que bebe y se tira eructos. Y de esta guisa se presentó en una fiesta real de cumpleaños de un niño de 5 años. La cantante disfrazada irrumpió en la celebración por sorpresa porque quería que quedase 'más real' mientras una cámara oculta grababa la escena.

Pero la situación se le fue de las manos y acabó por pegarle a un padre en con un palo en lugar de a la piñata y provocando un accidente de tráfico al salir corriendo hacia la carretera. No sabemos si estas dos situaciones estaban preparadas o no como parte del videoclip, pero seggún han declarado algunas personas que se encontraban en la fiesta, los niños que no sabían nada empezaron a llorar y algunos padres enfadados por la actitud de la cantante abandonaron el lugar donde se celebraba la fiesta, en el club de campo Knollwood a las afueras de Los Ángeles.





Katy Perry ya habló de este vídeo en el programa de Jimmy Kimmel Live y mostró el fragmento donde aparecía de incógnito en la fiesta pero no se ve la reacción de niños y padres. Pero uno de los presentes facilitó otro vídeo al portal TMZ donde se puede ver que la 'broma' de la californina no gustó demasiado.

El videoclip de Birthday está a punto de estrenarse y veremos si al final Katy Perry ha incluido estas imágenes o no.