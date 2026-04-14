Katy Perry responde a la acusación de agresión sexual de Ruby Rose: "Son mentiras peligrosas e imprudentes"

El pasado fin de semana inició el Festival Coachella, el cual contó con las actuaciones como cabezas de cartel de Karol G, Sabrina Carpenter y Justin Bieber.

En el show de este último, estuvo presente Katy Perry entre el público, pues así lo dejó ver con una publicación en las redes.

Sin embargo, nadie se imaginaba lo que pasaría después cuando la actriz Ruby Rose puso un comentario a través de Threads: "Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne. ¿A quién le importa lo que piense?".

Ahora, el equipo de Katy Perry ha respondido.

Katy Perry se defiende

En un comunicado compartido por Variety, el equipo de la cantante ha salido en su defensa, negando las afirmaciones lanzadas: "Las acusaciones que Ruby Rose está difundiendo en las redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes".

"La Sra. Rose tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, acusaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados", señalaron.

¿Qué ocurrió supuestamente?

La actriz de Orange is the New Black no se quedó ahí, sino que siguió relatando lo sucedido a raíz de los comentarios de otros usuarios: "No me besó. Me vio descansando en el regazo de mi mejor amiga para evitarla, se agachó, se bajó la ropa interior y me restregó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella".

Además, la artista ha señalado que presuntamente intentó contar esta historia en el pasado: "Después vomité sobre ella, conté la historia públicamente, pero la cambié a una 'graciosa anécdota de borracha' porque no sabía cómo manejarlo de otra manera".

Todo este conflicto quedó apartado por un tiempo, pero ella nunca lo olvidó: "Más tarde, ella accedió a ayudarme a obtener mi visa estadounidense. Así que lo mantuve en secreto. Pero sí les dije que no era buena persona".

El trauma ocasionado

"Tenía poco más de 20 años", señaló Rose. "Ahora tengo 40. Me ha costado casi dos décadas decir esto públicamente. Si bien estoy muy agradecida de haber llegado a tener la oportunidad de alzar la voz, esto demuestra el gran impacto que tienen el trauma y la agresión sexual. Gracias por escucharme".

A raíz de ello, la actriz ha dejado entrever su intención de denunciar formalmente, aunque se conforma con contar su historia: "No necesitas que la gente te crea, solo necesitas sacarlo de tu pobre cuerpo antes de que te dé cáncer".