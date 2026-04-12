La inesperada reacción de Katy Perry al oír a Justin Bieber cantar 'Baby' en Coachella

Este sábado 11 de abril, Justin Bieber ha celebrado su primer concierto en el festival Coachella 2026 desde el escenario principal. Su espectáculo, de una hora y media, ha estado marcado por el minimalismo y las canciones de sus últimos proyectos, aunque también ha habido espacio para la nostalgia...

El canadiense no suele interpretar en directo canciones de sus inicios, pero su actuación en Coachella ha sido una excepción. En un momento, Bieber ha reproducido vídeos en YouTube de su pasado para cantar por encima de ellos, empezando por uno de sus grandes éxitos: Baby, un tema fuera de su repertorio habitual.

Justo en ese instante, Katy Perry ha empezado a gritar eufórica desde el público, ya que la estadounidense ha disfrutado del concierto entre las primeras filas. Así lo demuestran los vídeos difundidos por Pop Base, donde la cantante aparece muy ilusionada por escuchar en directo este tema de 2010, estrenado cuando Bieber tenía solo 15 años.

En otro vídeo, Perry aparece haciendo una broma: "Gracias a Dios es Premium, no quiero ver anuncios", ha dicho, ya que Bieber ha estado reproduciendo numerosos vídeos en YouTube sin que saltara publicidad. Por supuesto, estas imágenes de dos de las mayores estrellas del pop del siglo XXI se han hecho rápidamente virales en redes sociales.

Cabe destacar que Katy Perry no ha sido el único rostro conocido entre el público de Justin Bieber en Coachella. Las cámaras también han captado a Kylie Jenner y Timothée Chalamet, quien ha intentado pasar desapercibido tapándose gran parte de la cara.

Setlist de Justin Bieber en Coachella