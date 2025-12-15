Katy Perry estaría preparando su octavo disco para 2026

Katy Perry está de actualidad. La artista acaba de terminar su The Lifetimes Tour, gira en la que pudimos verla en España con dos conciertos en Barcelona y Madrid con Europa FM como radio oficial.

Además, su vida sentimental tampoco pasa desapercibida: tras su divorcio con Orlando Bloom, la intérprete de Roar ha vuelto a encontrar el amor con el político Justin Trudeau.

Pero en el ámbito musical la diva del pop está dispuesta a volver a sus orígenes, tal y como ha desvelado The Sun: después del lanzamiento de su disco 143, la artista prepara un disco que promete ser de los mejores de su carrera.

Según fuentes del mencionado medio, "el octavo álbum de Katy está prácticamente completo": "Ha estado trabajando en ello durante toda la gira y, líricamente, es uno de sus trabajos más vulnerables en años".

Y todo vendría por el discreto impacto de su último disco: "Después de que 143 no saliera como estaba previsto, Katy ha revisado su forma de pensar para este disco y está volviendo a lo que mejor sabe hacer".

Un nuevo proyecto con Cirkut

“Ella ha estado de nuevo en el estudio con Cirkut, quien ayudó a hacer Mayhem de Lady Gaga, así como con Greg Kurstin, quien fue el cerebro de algunos de los mayores éxitos de Lily Allen", desvela The Sun.

El disco se habría creado a lo largo de la gira, y con inspiración en esos "momentos difíciles".

Y es que en este nuevo álbum habría más canciones dedicadas a su expareja, después de todas las indirectas de la canción de Bandaids: "Ha escrito varias canciones sobre su separación de Orlando Bloom, pero aún no se sabe cuáles serán incluidas, especialmente porque ahora está saliendo con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau".

Un estreno en la primera mitad de 2026

The Sun también ha desvelado cuándo verá la luz este nuevo proyecto de Katy Perry: "El disco saldrá en la primera mitad del próximo año y su equipo espera que sea el momento de que Katy brille de nuevo".