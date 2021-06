Kidd Keo y su alegato en defensa del "hombre heterosexual blanco" por el que le están lloviendo críticas

Kidd Keo se ha convertido en tendencia en Twitter tras publicar un vídeo en Instagram Stories en el que hace una defensa del "hombre heterosexual blanco".

Tras varios vídeos, el cantante lanzaba un alegato a favor de "el hombre común", grupo en el que se incluye: "Ya se ha hecho una campaña con los problemas que sufren las mujeres, se ha hecho una campaña con los problemas que sufren los homosexuales, se ha hecho campaña con los problemas que sufren los extranjeros... Me gustaría saber qué pasa con 'hombre heterosexual blanco', el hombre común".

"Ese tío que parece como que no tiene problemas. Nunca se ha hecho una campaña en contra de los problemas del hombre blanco común. Sin que sea extranjero, sin que sea homosexual, sin que sea mujer... El hombre en sí. ¿Qué pasa? ¿Qué no tiene problemas? Tiene toda la presión encima de todo, pero no tiene problemas. Nunca se hace campaña. El hombre blanco común también tiene problemas", ha finalizado.

Un discurso que ha desconcertado a muchos usuarios que no han tardado en capturar el vídeo y difundirlo en otras redes sociales como Twitter, donde le han llovido un buen número de críticas al rapero.

"Me encanta como dice "hombre común" resaltando que el resto son especies en peligro de extinción o algo", "(Hombre blanco heterosexual = común) Cuando dejemos de pensar así la humanidad avanzará prósperamente" o "El único problema que el hombre blanco cis heterosexual puede tener es de clase, y este pavo se pasa la vida luciendo su dinero y su fama. Se ha cavado su tumba y me alegro", son algunos de los muchos mensajes que critican el discurso de Kidd Keo.

Por otro lado, también han salido usuarios en su defensa: "¿Pero por qué os tomáis lo del Kidd Keo siempre así? Simplemente ha pedido igualdad para TODOS, no quita ni a unos ni a otros, lo que todos pedís, ¿o no somos todos personas? Pues ya está, y el contexto era hablando de Johnny Depp no lo decía así de free, que oléis sangre y madre mía".

Aún así, el artista ha continuado firme en su posición escribiendo un nuevo mensaje a través de Instagram Stories por si había algún tipo de confusión con su discurso: "Si te pegan y eres negro, 'es porque soy negro'; si te pegan y eres homosexual, 'es porque soy gay'; si te pegan y eres chica, 'es porque soy mujer, misóginos'. ¿Y si me pegan a mí? Me fastidio y me aguanto, ¿no? A eso me refiero".

¿Quién es Kidd Keo? siempre envuelto en polémica

Pàdua Keoma, más conocido como Kidd Keo, es un joven artista alicantino que se ha convertido en un referente en la escena urbana española con temas como Olvídate, Ma Vie, Dracukeo o Vámonos.

Su personalidad ha hecho que desde que saltó a la escena en 2015 tenga una gran cantidad de seguidores y detractores a partes iguales.

Fue precisamente con su tema Dracukeo, lanzado en 2018, cuando llegó una de sus primeras polémicas donde fue acusado de machista y misógino por frases como "Dracukeo, el empalador, la culeo, un taladrador".

Una polémica que llegó hasta tal punto que varios promotores cancelaron las actuaciones que Kidd Keo tenía programadas ese año, como en el festival The Urbana Wall en Alcalá de Henares o el festival Amanecer Bailando de Móstoles.

Los ayuntamientos de ambas localidades pidieron a los promotores que eliminasen al rapero de su programación alegando al contenido "misógino y machista" de sus letras.