Kidd Keo: "Quiero pedir perdón y gracias a todos los que se hayan sentido ofendidos por las cosas que digo, pero voy a seguir diciéndolas"

"He hecho repostería, un par de tartas, pero pan... no. La tarta de queso está controlada". ¡Todos han sucumbido a las cocinillas durante el confinamiento!

Le preguntamos a Kidd Keo por el 'sincericidio', un diagnóstico que le hace tiempo dio un psicólogo y que significa que el rapero es sincero ante todo. "Durante el confinamiento he intentado callarme, por si acaso".

Además el cantante ha donado mascarillas de su marca, y tienen en mente volver a hacer una remesa... ¿Serán con luces? "Te puedes creer que las he mirado hoy, son de Led, tengo que ver los costes y eso". Y es que por si fuera poco... ¡Kidd Keo empezó cosiendo, le enseñó su abuela!

El cantante nos habla del tema que acaba de estrenar, Bando Boyz Free. "Lo saqué sin avisar y como hay una conversación ahí sobre el disco, ha habido un poquito de polémica". "Ahora tengo muchas cosas, la cuarentena me ha dado para terminar el álbum, que ya sale dentro de poco, y hay más cosas por ahí".

"Ahora tengo entre manos un corto, no es una peli, va de una ciudad que me he inventado, 'RockPort' y surgió a raíz del vídeo de 'Locos', todo es un concepto. Mi álbum no va sobre mí, es una ciudad ficticia que me he inventado, el fanático no puedo ser yo, pero sí puede ser de mi ciudad". "Pretendo crear una comunidad donde los fanáticos se puedan meter y vayan más allá de mi música".

Para terminar la entrevista por todo lo alto, ponemos al rapero contra las cuerdas con Sergio Bezos, el presentador más cafre de la historia. ¿Qué corte de pelo nunca se haría?, ¿qué opina de Extremadura?, ¿cuál es la parte de su cuerpo que tiene más limpia? SHOCK!

"Desde aquí quiero pedir perdón y gracias a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por lo que diga, pero voy a seguir diciéndolas", sentencia.

