Kiko Rivera estalla contra su madre: "Yo no le cedí Cantora a sabiendas, firmé lo que ella me pidió"

Algo ha hecho 'click' en la cabeza de Kiko Rivera. El cantante, que siempre ha venerado a su madre Isabel Pantoja, carga ahora contra la tonadillera, a la que acusa de haberle engañado toda su vida, sobretodo en lo que se refiere a asuntos económicos.

Las deudas ahogan a madre e hijo, y el origen de esta disputa sería la voluntad de Kiko Rivera de vender Cantora, una posibilidad a la que Isabel Pantoja se habría negado en rotundo. La venta de la finca, que según Sálvame se tasó hace varios años en 4 millones de euros, podría ayudar a la familia a resolver sus problemas económicos, pero la tonadillera se niega a deshacerse de su casa familiar.

Isabel Pantoja con su hijo Kiko Rivera / Gtres

Así, Kiko Rivera ha recrudecido a golpe de exclusiva una guerra familiar que se hizo pública el día que el músico acudía a Sábado Deluxe a aclarar sus deslealtades a su mujer Irene Rosales. En ese momento, Pantoja llamó al programa de manera espontánea y en vez de apoyar a su hijo, que se confesaba "triste" y "sin autoestima", la cantante lo reprendió diciéndole que no hablase más de estos temas porque le perjudicaban.

Kiko Rivera en Sálvame / Twitter/@TVMASPI

Las cosas se pusieron todavía más tensas cuando, a los tres días de la entrevista, Kiko Rivera confesaba que su madre no le había ido a visitar tal y como le prometió durante su conversación telefónica.

Ahora escuchamos a Kiko Rivera hablar como mucha lo ha hecho de su madre, a la que acusa de haberle engañado con el reparto de la herencia de su padre Francisco Rivera Paquirri.

"ME HA FALLADO ENGAÑÁNDOME TODA MI VIDA"

"Yo no cedí Cantora a mi madre a sabiendas. Firmé lo que ella me pidió". Ese es el demoledor titular que presenta la revista Lecturas, que difunde una charla entre el Dj y Mila Ximénez en la que se explica que Kiko ha pedido a sus abogados revisar el testamento de Paquirri. "Me huelo lo peor", teme.

"La persona que más idolatraba me ha fallado engañándome durante toda mi vida", asegura Kiko, que tiene muy claro que "yo no soy el malo de la película".

La "bofetada" de Kiko Rivera a Isabel Pantoja / laSexta.com

"Se ha dicho que el cien por cien de Canora era mío, que mi padre me lo dejó y que para ella era el usufructo. ¡Esa casa era mía!", exclama el cntnte en el interior de la revista, de la que se pueden leer varios retazos en las redes sociales. "Desde que tengo uso de razón sé que tengo un 49% y ella el 51. Tengo miedo, ¿qué me voy a encontrar?, ¿me va a rematar esto ya?", dice.

El cantante tiene claro que quiere saber cómo se gestionó la herencia de su padre, algo que enfrió mucho su relación con sus hermanastros Cayetano y Francisco Rivera Ordóñez, que siempre han mantenido que Isabel Pantoja se quedó con cosas de su padre que les pertenecían a ellos.

"Quiero saber lo que quería mi padre, porque si eso no se ha cumplido me voy a encargar de que se respete su voluntad", sentencia Kiko Rivera, que confirma en esta exclusiva lo que ya había adelantado en Instagram: está dispuesto a todo para conocer la verdad.