Kim Kardashian y su ‘chichi’, desatan el cachondeo en redes sociales

La modelo multimillonaria Kim Kardashian, ha vuelto a llamar la atención en redes sociales. El hecho de no saber que una palabra en otro idioma pueda tener un cierto significado le ha 'pasado factura' a la influencer .

Kim Kardashian es una de las modelos más influyentes y ricas del mundo, y uno de los mayores focos de atención en redes sociales. Por eso, nada de lo que publica pasa desapercibido, y menos algo como lo que ha compartido con sus seguidores, que no han tardado en sacar a pasear su sentido del humor.

La integrante del 'clan Kardashian' ha subido unas imágenes a sus redes sociales, en las que aparece en la playa junto con su pequeña Chicago, a la que llama cariñosamente 'Chi Chi'.

'Me and my Chi Chi', pone la modelo junto a la publicación.

¿Qué pasa? Pues está claro. En español 'chichi ' es un término que se usa para hacer referencia a la parte íntima de la mujer, por lo que la publicación de Kim Kardashian ha provocado todo tipo de comentarios por parte de los usuarios, que no han dudado en compartirlos en redes sociales:

Hace unos días, Kim Kardashian fue noticia al subir una imagen a su cuenta de Instagram en la que salía la modelo con sus cuatro hijos. "Hacerse la foto con tres parecía tarea difícil, ya con cuatro imposible", confesaba la mayor de las Kardashian.