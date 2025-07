Kylie Minogue hace vibrar al público sevillano a pesar del asfixiante calor

La artista Kylie Minogue ha hecho magia en la capital andaluza durante su concierto en la icónica Plaza de España de Sevilla. Eso sí… ¡A más de 30 grados!

Con sus 57 años, la australiana se dio a conocer por su papel en la serie Neighbours. Pero no fue hasta que realizó la cover The Loco-Motion, de Little Eva, cuando saltó a la fama y Mushroom Records decidió contratarla y estrenar su primer álbum: Kylie.

En sus 40 años de trayectoria, la cantante ha lanzado 17 discos y cuenta con dos premios Grammy. Toda esa experiencia se ha visto reflejado en el escenario, donde ha estado hora y media actuando a más de 30 grados, con un público que alcanzaba las 12.000 personas.

España ha sido un destino afortunado, pues, hace un mes, la cantante comunicó por sus redes sociales quela laringitis no la permitía seguir el rumbo de The tension tourcon normalidad y tuvo que cancelar las fechas establecidas para algunos destinos, mientras que en España nos ha deleitado en Bilbao, en el BBK Live, el 12 de julio y en Sevilla, aquí con más dificultades debido al calor que caracteriza en estas fechas a la ciudad.

Ella misma expresó: "Ya sabía que iba a hacer calor, lo he podido leer en todos lados, pero esto es increíble. Vosotros estáis acostumbrados". Así lo mostró también en uno de sus últimos tiktoks avalando la belleza de Sevilla mientras visitaba la ciudad. Era la primera vez que la cantante se dejaba ver en Sevilla, y el factor meteorológico no pasó desapercibido.

Aunque la gira se programó para celebrar sus últimos álbumes, Tension y Tension II, Minogue también sorprendió cantando hits de otras etapas. De Disco, el álbum que sacó en pandemia, ha seleccionado cuatro temas. Pero, sin duda los temas que han entusiasmado más al público han sido los de sus comienzos, especialmente In your eyes y Can't get you out of my head de su álbum top ventas Fever yPadam Padam, de las más recientes, lanzadas dentro de Tension en 2023.

Pese a las condiciones de calor abrasadoras, no nos sorprendería volver a ver Minogue por España, ya que ha comentado en varias ocasiones lo entregado y apasionado que le resultamos como público. Sin duda, así se lo hicieron notar los asistentes con alma ochentera que lo dieron todo con cánticos como el clásico: " y guapa, y guapa (...) y reina, y reina...".