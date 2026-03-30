Kylie Minogue será la cantante principal de la Gran Final de la AFL, "la Super Bowl australiana"

La Gran Final de la Australian Football League (AFL) no solo se caracteriza por ser uno de los eventos deportivos más importantes de Australia, sino que también cuenta con un show previo en el que actúan varios artistas.

Este año, Kylie Minogue ha sido la seleccionada como artista principal del Telstra Pre-Game Entertainment, prometiendo que será "uno de los espectáculos previos al partido más grandes e inolvidables".

"Kylie ha estado en nuestra lista de deseos desde hace mucho tiempo, y no hay mejor artista para encabezar el espectáculo previo a nuestro partido más importante de la temporada", comunicó el director ejecutivo de la AFL, Andrew Dillon.

Para la cantante de Can Get You Out of My Head, haber sido elegida ha sido muy especial, siendo ella originaria de Melbourne, lugar donde se celebra el partido: "Como ciudadana de Melbourne, estoy muy emocionada de volver a casa para el día más importante del calendario deportivo australiano".

Por el momento, se desconoce qué otros artistas la acompañarán sobre el escenario el 26 de septiembre.

Actuaciones de años previos

Kylie Minogue será la primera australiana desde 2021 en encabezar el evento, pero otros años ha habido grandes estrellas a su nivel.

Robbie Williams, Katy Perry y KISS han sido algunos de los artistas que han brillado en este escenario, aunque también ha habido otras actuaciones que han sido gravemente criticadas.

Un ejemplo es el de Snoop Dogg, cuya elección fue criticada debido a sus letras misóginas y homofóbicas.