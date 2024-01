El lado más familiar de Karina: sus cinco maridos, sus dos hijas y la enfermedad de su nieta

Karina siempre estará en nuestros corazones. A los 78 años, muchos la llaman 'la abuela de España' por su lado tierno, cercano y extrovertido, que adoramos casi igual que su faceta como cantante. Entre los 60, 70 y 80 arrasó aquí y en Latinoamérica con temazos como Las flechas del amor, Romeo y Julieta, El baúl de los recuerdos o La fiesta.

Fue la representante española en Eurovisión en 1971 con En un mundo nuevo y terminó segunda, por detrás de Mónaco. Tuvo su interés por la interpretación y participó en varias películas y recientemente en reality shows.

Más allá de su popular trayectoria, no todo han sido sonrisas, ya que María Isabel (su nombre real) se ha enfrentado a duros momentos familiares, como cinco divorcios o tener una nieta con una rara enfermedad.

Sus cinco matrimonios fallidos

El amor alcanzó a Karina por primera vez en 1961, que cayó rendida ante el guitarrista madrileño Tony Luz. En aquel momento, ella triunfaba como solista y él dentro de la banda Los Pekenikes, llegando a firmar ambos por la compañía Hispavox. Coincidieron mucho por los pasillos y empezó el feeling.

El guitarrista fue el compositor de la canción que ella defendió en Eurovisión.

Fue una relación larga y desembocó en 1973 en una boda sencilla en Illescas para evitar las aglomeraciones de fans. El matrimonio no duró demasiado y se divorciaron en 1974. Tony falleció en 2017.

Su próxima pareja fue el actor Carlos Manuel Díaz, al que vio en el teatro a principios de los 80 y se terminó convirtiendo en el gran amor de su vida, como ella ha dicho en varias ocasiones. Pocos meses después, se casaron en 1981, y dieron a luz a su primera hija, Azahara.

En 1987, anunciaban que ponían fin a su matrimonio y Karina no ocultó que estaba destrozada por el divorcio. "Él no estaba bien. Yo le decía que tuviera libertad si quería, pero que no nos separásemos porque a mí me dolía mucho mi hija", contó ella a los medios.

Carlos Manuel Díaz y Karina

No fue el final a su relación y continuaron siendo amigos por el bienestar de su hija. En los últimos años, han acudido juntos a varias alfombras rojas e incluso forma parte del reparto de la obra de teatro Yo soy Karina.

Un año después de la separación, la artista jiennense encontró al peluquero Juan Miguel Martínez y se casaron en 1988 en la isla de Moorea, en Tahití. Ella no podía celebrar la boda en España al no haber recibido aún los papeles del divorcio de Carlos. Los dos buscaban un destino icónico y cargado de esoterismo para nunca olvidarla.

Juan Miguel Martínez

En 1989, nacía su segunda hija, Rocío. La pareja se mudó a Castellón de la Plana, donde comenzaron los problemas cuando ella apenas veía a su pequeña porque se pasaba las horas con su padre en la peluquería. El drama llegó cuando Karina llegó un día a casa y se encontró a Juan Miguel junto a un hombre en la cama.

La cantante llevó a los tribunales a su pareja pidiendo la custodia de su hija, pero no se la concedieron. Rocío estuvo más tiempo con él y supuso que Karina reconociera que "no tenía un vínculo tan estrecho" con ella que con Azahara.

Cinco años después del divorcio, la intérprete de El baúl de los recuerdos presentaba en sociedad a su próximo marido Domingo Terroba y se dieron el 'sí, quiero' en Estocolmo (Suecia) en 1995. Fue una boda ficticia y todo acabó tras un año, cuando los dos no podían ni verse.

"Se aprovechó para tener popularidad y una vez que consiguió manager y discográfica, y que consiguió lo que ella quería, sacar un disco... Entonces me dio la patada, y me la dio de la peor forma que se le puede dar a una persona, inventándose lo peor del mundo", dijo en 2017 el escritor.

Y añadió: "El daño que me hizo fue imborrable, eso es algo que no se puede subsanar a lo largo de una vida. De hecho, me mandó a tratamiento psiquiátrico y psicológico durante 18 años y con eso lo digo todo. Aún estoy, ya voy menos a la terapia, pero aún estoy".

El historial romántico de Karina finaliza a finales de los 90 con el agente inmobiliario y expresentador Miguel León. En el 2000 se casó con él mediante un rito celta en Galicia, aunque romperían dos años después.

Sus hijas Azahara y Rocío

La hija mayor de Karina, Azahara, nació de su matrimonio con Carlos Manuel Díaz en 1982 (41 años) en Madrid. Durante un tiempo, trabajó como azafata para diversas aerolíneas, sin embargo, lo dejó para colaborar codo con codo con su madre como su community manager llevándole las redes sociales.

La pandemia fue el punto de inflexión para ella porque la cantante ganó mucha popularidad por sus hilarantes videos y prefirió dejar la organización en manos de su primogénita. Actúa como su representante, gestionándole citas y la agenda.

Se casó en 2023 y tiene tres hijos: José Carlos (6 años), Ana (2) y Elena (1).

Su segunda hija, Rocío, es fruto del romance con el peluquero Juan Miguel Martínez, tiene 33 años y trabaja como dentista en el Hospital Provincial de Castellón. A diferencia de su hermana Azahara, sale en bastantes videos de su madre en Instagram y podemos verlas frecuentemente hacer bailes divertidos. Sobre su vida privada, no sabemos nada.

A raíz de la custodia de Rocío que le fue denegada a Karina, su hija pasó menos tiempo con ella y reconoce que no tiene el mismo vínculo con ella que con la mayor. "No es que no tenga madre, siento que no tengo el vínculo como mi hermana, porque no estoy tanto con ella", reflexionaba en 2017.

Por su parte, la cantante ha aprovechado su mayoría de edad para acercarse a ella más y ahora mismo son uña y carne y adora a las dos por igual, aunque le hubiera encantado que la hubiesen visto en sus años dorados: "Me hubiera gustado tanto que conocieran tanto algún momento mío de esplendor, cuando mis discos sonaban en la radio o en la televisión", dijo ella sobre sus hijas.

La rara enfermedad de su nieta Ana

Su nieta Ana sufre una enfermedad rara, que fue diagnosticada hace poco y tiene que ver con problemas con la glucosa. Karina lo contó durante su paso por un conocido reality televisivo, afirmando que se había apuntado para recaudar dinero para ella.

Entre lágrimas, la cantante decía: "Mi nietecita Ana está un poco mala, pero yo le pido a Dios todas las noches que se ponga buena. Yo por ese motivo estoy aquí, para que mi hija pueda buscar a médicos mejores".

Ante la confesión de Karina, su hija Azahara hizo un largo comunicado explicando lo sucedido: "Como ha revelado mi madre, mi hija fue diagnosticada de una enfermedad grave y rara cuando solo tenía 1 mes y 23 días de vida. Hemos pasado mucho tiempo en hospitales. Actualmente, está controlada y lleva una vida de lo más normal posible, pero por su enfermedad necesita cuidados permanentes las 24 horas".

Del mismo modo, hizo hincapié en que no volvería a hablar del tema para respetar el anonimato de su familia.

