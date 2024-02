El lado más personal de David Verdaguer: su intento de ser médico, su hija Lupe y por qué estaba preparado para ser Eugenio

David Verdaguer se ha convertido en Eugenio en la película Saben Aquell, dirigida por David Trueba y dedicada al célebre humorista catalán fallecido en 2001.

El actor catalán de 40 años estaba más que preparado para este papel —"Soy el catalán más triste del cine español, estaba preparado para ser Eugenio"— y la crítica le ha dado la razón. En enero ganó el Premio Feroz 2024 a Mejor actor y ha logrado también su cuarta nominación al Premio Goya. Si lo gana sería su segundo cabezón ya que el primero lo obtuvo en 2017 por Verano 1993.

Recibe este nuevo reconocimiento después de cas 20 años ante las cámaras. Comenzó a actuar cuando tenía 21 años y logró su primer papel protagonista con 27. Fue en la serie catalana Zoo interpretando el papel de Santi.

Antes de llegar hasta aquí, David Verdaguer tuvo otro sueño profesional: quiso ser médico pero le frenó su miedo a la sangre. "Pensé en la sangre y, como soy muy aprensivo y siempre creo que me voy a morir, decidí que no", confesó en una entrevista publicada en 2017, en la que además contó que a los 9 o 10 años ya había empezado en el teatro.

Una historia de amor sobre las tablas

El amor al teatro lo descubrió de joven y en el teatro encontró el amor.

David Verdaguer y su pareja María Rodríguez Soto se conocieron haciendo teatro.

María Rodríguez es licenciada en Arte Dramático en el Instituto del Teatro de Barcelona y ha participado en varias obras teatrales en Cataluña, en series como Kubala, Moreno i Manchón de TV3, El tiempo entre costuras y El ministerio del tiempo en Antena 3 y TVE.

Según explicó el actor en una entrevista en La Vanguardia, los años impares de su vida han sido siempre mejores que los pares. De hecho, en mayo del año 2017, además de recibir el Premio Goya a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto por Verano 1993, nació su hija Lupe, que actualmente tiene seis años y por la cual siente adoración.

Poco después de enterarse del embarazo de su pareja, David Verdaguer y María Rodríguez Soto comenzaron uno de los proyectos más emocionantes y apasionantes de su vida juntos: grabar una película en la que relataban todo el proceso que vive una pareja cuando se entera que va a tener un hijo hasta el nacimiento del bebé. ¿Y cómo surgió esta locura de idea?

David se encontraba en Londres con Carlos Marqués-Marcet ensayando para el rodaje de Tierra Firme cuando María le llamó por Skype para ver juntos vieron el predictor que indicaba que estaba embarazada. Él volvió unos días a Barcelona para celebrarlo con su pareja, pero el director le propuso que convenciera a su novia para hacer una película contando todo el proceso. Ella aceptó y ahí nació Los días que vendrán, donde interpretaron a la pareja Vir y Luís y rodaron un embarazo real, el suyo.

“Mi padre es profesor de yoga y mi madre es contable”

¿De tal palo tal astilla? En España hay muchas profesiones que se heredan de padres a hijos. Sin embargo, David es el primer miembro del clan Verdaguer que se dedica al mundo artístico, y así lo dijo en el año 2017 en una entrevista con Aisge. “En mi casa no tengo referencias artísticas. Mi padre es profesor de yoga y mi madre es contable. Mi abuelo hacía mucho el tonto y yo me reía mucho con él. Cada domingo me llevaban a ver teatro, pero soy el primero de la saga”.

A pesar de ello, el actor siempre recibió el apoyo de su familia. "Tenía miedo porque me apoyaban mucho, y pensé: 'Y si no sale, ¿qué hago?'. Pero he tenido la suerte de poder malvivir y vivir bien de este trabajo desde los 21 años. Y tengo 33, así que me doy con un canto en los dientes”, explicó el intérprete.

Él replicará la fórmula con su hija Lupe, que con cinco años ya decía que no quería ser actriz. "Elija el trabajo que elija, seré feliz con ella", aseguró el actor en El Hormiguero en noviembre de 2022.

El momento más incómodo con sus padres

Hay un episodio en la vida familiar de David Verdaguer que jamás se le borrará de la cabeza. En una entrevista en el programa de RAC1, Via Lliure, el de Gerona contó el momento más surrealista que ha vivido junto a sus padres.

“Alguna vez apartaban los sofás y, cuando llegaba a casa, me los encontraba en chándal de estar por casa, con botas de country y un gorro bailando”.

También habló sobre su abuelo, a quien describió como su familiar más divertido. “Mi abuelo, cuando estaba vivo, sí era gracioso” confesó en esa misma entrevista. Acto seguido, recordó uno de los últimos momentos que vivió junto a él en el hospital, antes de perder la vida. "Solo nos dejaban entrar en la habitación de uno en uno y un día me dijo que entrásemos de espaldas, para que los médicos se pensaran que salíamos de la habitación. Era un tío muy inteligente y el humor lo usaba muy bien”.

Polémico desnudo en '10.000 km'

10.000 Km es una peli española que se estrenó en 2013. Protagonizada por David Verdaguer y Natalia Tena, narra la historia de una pareja tenía que separarse por motivos laborales y vivía su relación a distancia, gracias a Internet.

En una escena de la película, Verdaguer protagoniza un polémico desnudo que dio mucho de qué hablar. Ante esta situación, Verdaguer declaró en Cineycomedia: “Si me deniegan premios por el rabo será algo surrealista”.

La película (y el desnudo) le valieron un Premio Gaudí y sendas nominaciones al Goya y al Feroz.