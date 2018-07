Lady Gaga ha revolucionado las redes. Solo basta con subir una fotografía a Instagram para despertar miles de rumores. Y esto es lo que le ha pasado a la artista neoyorquina.

Al parecer, Lady Gaga ha compartido una noche de, suponemos que de confidencias y diversión con nada más y nada menos que Adele. "No hay nada como pasar un miércoles de colegas con la guapísima Adele", escribía la extravagante cantante de Poker Face.

Como decimos, la instantánea ya ha dado pie a los rumores, sobre todo aquellos que están relacionados con que las dos podrían colaborar en un futuro dueto musical. Con una enorme sonrisa por parte de Adele, parece que Gaga se lleva muy bien con las otras artistas, mejor de lo que muchos piensan.

Y claro, esto se ha tomado como que ambas podrían colaborar en un dueto. Que Adele haya retrasado su tercer disco y que Lady Gaga esté preparando nueva música, han confluido para que los rumores cojan mucha fuerza.

Ninguna de las dos lo ha confirmado, pero claro, el que la cantante de ARTPOP se haya vuelto tan amiga de la de Rolling in the deep, es más que sospechoso. Lo cierto es que el rumor del dueto no es para nada descabellado pues Gaga ha colaborado con la leyenda del jazz, Tony Bennett en un CD de dúos, Cheek to cheek, que ha sido un éxito en ventas. ¿Te gustaría escuchar un dueto entre ambas?