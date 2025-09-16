Soleá Morente habla de su primera colaboración con su padre, Enrique Morente: "Es la canción de mi vida"

La artista Soleá Morente se ha acercado a Cuerpos especiales para presentar Sirio B, su nuevo álbum que verá la luz el próximo 19 de septiembre y que ha sido compuesto a cuatro manos con el cantante y compositor de La Casa Azul, Guille Milkyway. "Ha sido muy guay, he aprendido cosas increíbles, Guille es un tío con un talentazo increíble", ha asegurado la artista.

Un disco con un título que no deja indiferente. "Queríamos ponerle un título que tuviese que ver con el viaje espacial interestelar que hemos tenido Guille Milkyway y yo", ha explicado, detallando que "Sirio B es una estrella que no se ve desde el firmamento pero es la que más ilumina en la oscuridad y de la que coge la luz Sirio A".

Sin embargo, esta no es la primera vez que ambos artistas colaboran, ya que unieron sus talentos en el homenaje musical que supuso su versión conjunta del clásico de Raffaella Carrá No pensar en ti.

Soleá Morente ha bebido para componer Sirio B de influencias como "la música del sound system, del dancehall, el dub, música colombiana, Bad Gyal...", dando lugar a canciones como Ahora o nunca, Vamos a olvidar (en la que colabora con Las Negris) o, la más especial para la ella, Mercurio y Seda, en la que colabora con su padre, icono del flamenco, Enrique Morente: "Ha sido una experiencia muy potente, es la canción de mi vida", ha confesado la autora. "He echo varias cosas con mi padre, pero en este momento de mi carrera en solitario no tenía nada y Guille ha hecho un milagro (...) Dice olé y todo, es una canción muy bonita".

También ha habido tiempo de hablar de otras colaboraciones, como en el videoclip de Con los nudillos, que se publica junto al álbum el día 19 de septimebre, dirigido por su "amiga Camino y donde se nota la mano de Itsaso Arana", de Víctor y Julia, miembros del grupo Rufus T Firefly, miembros de su gira: "no sé cómo están conmigo, si están supersolicitados", o de su participación en la gala de los Goya cantando a Lorca en la Alhambra de Granada junto a su familia.