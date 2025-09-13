Rosalía vuelve a deslumbrar con un vestido blanco en la New York Fashion Week

Rosalía lo está dejando claro. El blanco es el color de su nueva era musical, cuyo inicio todavía sigue siendo una incógnita. Mientras la catalana luce una y otra vez vestidos de esta tonalidad, sigue sin desvelar la fecha de lanzamiento de su nuevo y cuarto álbum de estudio, sobre el que de momento solo hay pistas y teorías.

En la Met Gala, Rosalía ya deslumbró ante las cámaras en mayo de este año con un vestido blanco, algo que repitió posteriormente en la portada de la revista ELLE o durante su asistencia a un partido de Carlos Alcaraz en el US Open.

Ahora, este viernes 12 de septiembre, la artista española más internacional del momento ha vuelto a lucir un vestido blanco de textura arrugada en la New York Fashion Week, en concreto en el desfile de Calvin Klein. Con un juego de volúmenes en el escote, Rosalía confirma que su apuesta por la sencillez y el contraste entre el blanco y negro, a juzgar por el pañuelo de su cabeza o sus gafas de sol.

Rosalía en la New York Fashion Week | The Hapa Blonde / GC Images / Getty Images

Varios fans de la cantante han ido más allá al señalar en redes sociales que Rosalía se podría haber teñido los pelos de las axilas de blanco, llevando su interés por este color a la máxima expresión.

Rosalía en Nueva York | Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

La religión, elemento clave

Minimalismo, pureza y religión. El vestido, cercano al estilo monacal, confirma otras pistas que ha ido dejando Rosalía sobre la importancia de los elementos católicos en su concepción artística actual. De hecho, el pasado jueves 4 de septiembre, aprovechó la celebración de Santa Rosalía para publicar una fotografía suya en el Museo del Prado junto al cuadro Santa Rosalía de Palermo de Anton van Dyck.

Esto coincide con otras pistas que ha estado dejando la artista sobre su disco, como que el título podría corresponder con su propio nombre. Daniel Gómez Sánchez, el compositor y doctor por la Universidad Complutense que basó su tesis en la obra de la artista, aseguró hace tiempo que este álbum supondría una autoafirmación de su identidad, por lo que podría denominarse "ROSALÍA".

Ese mismo día, la cantante sorprendió abriéndose un perfil en Substack, una plataforma para compartir contenido que permite suscripciones a través de correo electrónico. En ella, publicó con la imagen de una frase con letras negras y fondo blanco: "Construiré mi paraíso en tu nombre porque todo está por venir".