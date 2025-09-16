Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, cabezas de cartel del Coachella 2026

Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G abren el cartel del Coachella 2026. El Festival de Indio (California) ha compartido la lista de artistas que participan en esta 26ª edición que se presenta especialmente atractiva con el regreso de la colombiana (estuvo en 2022) y la participación del canadiense tras sus últimos lanzamientos musicales.

La cita, que se celebra los fines de semana del 10 de abril y del 17, cuenta también con otros nombres como Radiohead, que vuelve a los escenarios después de siete años de parón y que en el mes de noviembre actuarán durante cuatro noches en Madrid; the XX, The Strokes, sombr, Young Thug e Iggy Pop, entre otros

Coachella suma además en su cartel dos nombres españoles: Carolina Durante y Rusowsky participan en esta edición con conciertos el viernes 10 y 17 y el sábado 11 y 18 respectivamente.