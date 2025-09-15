Mikel Izal anuncia la séptima y última ciudad del Fin de Gira El Miedo y El Paraíso

Valencia será la séptima ciudad del Fin de Gira El Miedo y El Paraíso de Mikel Izal | HOOK MANAGEMENT

¡Por fin podemos contarlo! Valencia es la séptima parada del Fin de Gira El Miedo y el Paraíso de Mikel Izal.

El cantante de Pamplona ha cerrado ya el cartel del minitour despedida previsto para enero y febrero de 2026 con Europa FM como radio oficial y tras el que se tomará un periodo descanso como contó en el Local de Ensayo Europa FM. Lo ha hecho señalando la ciudad del Turia junto a la fecha de 31 de enero, la única que hasta ahora no tenía plaza asignada.

Mikel Izal, que ha ido anunciado semana a semana las ciudades de la gira, ha hecho este anuncio siguiendo la misma fórmula que en las otras seis: versionando un tema de un artista local. Así, en este caso, la canción elegida ha sido Ella de Bebe.

"Esta canción me acompañaba a menudo en mis primeros años de composición musical. La autora es una artistaza que nació en la ciudad que completa el cartel del fin de gira. Espero que le guste este trocito que he grabado con todo mi cariño. ¿Sabéis ya qué ciudad es?", apuntó al compartir la noticia con sus seguidores de Instagram.

La fecha, el sitio y las entradas de Mikel Izal en Valencia

El concierto de Mikel Izal en Valencia, el quinto de la gira de siete conciertos, se celebrará el sábado 31 de enero en el Roig Arena, un recinto que le motiva especialmente. "Os adelanto que es una pasada", apuntó en redes.

Las entradas para el show salen a la venta esta misma semana. Estarán disponibles este miércoles 17 de septiembre a las 12:00 horas a través de su página web. ¡No te lo pierdas!

Ciudades y Fechas del Fin de Gira El Miedo y el Paraíso

Mikel Izal ha cerrado así el cartel del Fin de Gira El Miedo y El Paraíso con siete únicas paradas. Apunta dónde y cuándo son los conciertos y entra en la página de mikelizal.es para hacerte con tu entrada.

17 de enero - Pamplona

24 de enero - Bilbao

31 de enero - Valencia

7 de febrero - A Coruña

20 de febrero - Barcelona

26 de febrero - Sevilla

28 de febrero - Madrid

¡Qué ganas de resolver el enigma y descubrir con qué versión nos sorprende!