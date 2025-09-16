Local de Ensayo Europa FM vuelve a abrir sus puertas con Amaral

¡Vuelve lo bueno! ¡Vuelve Local de Ensayo Europa FM ! Tras una primera temporada de grandes citas, con artistas de la talla de Dani Fernández, Franz Ferdinand o Marlena, el jueves 25 de septiembre arrancamos la segunda temporada con Amaral . Apunta los detalles y qué día arranca el concurso para conseguir invitaciones.

¡Ya podemos anunciarlo! Local de Ensayo Europa FM vuelve a abrir sus puertas el jueves 25 de septiembre y lo hace de la mano de Amaral.

Eva Amaral y Juan Aguirre hacen un alto en su gira Dolce Vita Tour para pasarse por nuestra sala y ensayar ante un privilegiado grupo de oyentes de Europa FM, al que seguro sorprenderá con confesiones, canciones improvisadas y momentos de complicidad.

Aquí todo puede pasar y así lo vivimos en la primera temporada de Local de Ensayo Europa FM. Dani Fernández, por ejemplo, cantó en acústico Supersubmarina, Álvaro de Luna nos enseñó la primera versión de Todo contigo y Marlena se animó a jugar con el público pidiendo ayuda para dibujar el setlist de esta particular cita musical.

Ahora es el momento de Amaral, que el jueves 25 de septiembre a las 20:30 horas estará nuestro local, situado en la sala La Movida Madrileña, en el corazón de Madrid, para hablarnos de todos los secretos de la gira que arrancó el 10 de mayo en Bilbao y que todavía no está cerrada. ¡Muy pronto saldrán nuevas fechas!

Será la ocasión perfecta para descubrir cómo se planea un tour abierto como este, conocer las anécdotas vividas sobre el escenario y, quién sabe, saber de primera mano cómo se gestó su colaboración con Aitana en la segunda noche del Metropolitano de su Metamorfosis Tour.

Un plan perfecto para arrancar la temporada y al que te vas a poder unir. El jueves 18 de septiembre arrancamos en la web de Europa FM el concurso para conseguir invitaciones. ¡Estate atento! Podrás vivir una noche única.