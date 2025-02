Las lágrimas de Shakira al cantar 'Antología' en su concierto en Lima

No están siendo días fáciles para Shakira. Si bien la colombiana está muy emocionada porque Las mujeres ya no lloran tour acaba de empezar, la artista ha sufrido un golpe de salud que la mantuvo en el hospital y, por ella, tuvo que cancelar su primer concierto en Lima, Perú.

No obstante, el segundo show programado en la ciudad se pudo celebrar sin contratiempos, pero mostró a una Shakira mucho más sensible de lo normal. Primero, la cantante dedicó unas palabras tras su bache de salud: "Esto es un sueño. Gracias a todos por los mensajes de cariño del día de ayer, por la fuerza que me han dado. Con ustedes estoy aquí hoy, así que gracias por apoyarme, apoyarme siempre. En las buenas, en las no tan buenas. Son los mejores. Os quiero mucho".

Pero, además, esa sensibilidad que la caracteriza acrecentó en la actuación de la canción Antología, donde no pudo evitar emocionarse hasta llegar a las lágrimas.

La canción, en acústico, fue ovacionada con fuerza por todo el público, lo que tocó la vena sensible de la artista, y mientras cantaba empezó a derramar lágrimas, tanto que tuvo que darse la vuelta para desahogarse tranquila, a la vez que le ponía el micro a los espectadores, ya que ella necesitaba parar de cantar unos segundos.

No obstante, acabó cantando la canción mientras se secaba los ojos y las mejillas, y entonó el tema con mucha fuerza y una gran sonrisa.