Las palabras de Shakira a su público en el primer concierto tras ser hospitalizada por una gastritis

Hacía 14 años que Shakira no actuaba en Perú y el público de Lima ansiaba volver a verla en directo.

La expectación era máxima, sobre todo porque el domingo la cantante tuvo que ser hospitalizada por "un cuadro abdominal que le obligó a cancelar su primer show en la capital peruana y hasta el último momento el segundo pendía de un hilo.

Shakira hizo lo imposible para evitar posponerlo y acudió puntual a su cita, con muchas ganas y un poderoso discurso empoderante.

"Esto es un sueño. Gracias a todos por los mensajes de cariño del día de ayer, por la fuerza que me han dado. Con ustedes estoy aquí hoy, así que gracias por apoyarme, apoyarme siempre. En las buenas, en las no tan buenas. Son los mejores. Os quiero mucho", dijo la cantante nada más empezar el concierto incluido en su gira Las Mujeres Ya No Lloran. "Definitivamente, Lima. No hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada".

"Si no queremos llorar, facturamos"

El encuentro fue emocionante —el concierto fue el primero de la gira en un país de habla hispana— y Shakira lo aprovechó para compartir con sus seguidores las lecciones de autoestima que aprendido con los años.

"Yo no puedo pedir más, esto es increíble. Muchas gracias. Gracias por tantas alegrías. Es verdad que en los últimos años he tenido muchos desafíos que afrontar. De las caídas nadie se salva, pero si algo he aprendido es que la caída no es el final sino el comienzo de un vuelo más alto. Y nosotras, después de cada caída nos levantamos un poco más sabias, un poco más fuertes, un poco más triple M. Si queremos llorar, lloramos. Pero si no queremos llorar, facturamos", añadió la intérprete de La Fuerte, que insistió en su mensaje de amor propio.

"Yo recuerdo que cuando era pequeña y un hombre llegaba a los 40 años sin mujer e hijos era llamado soltero de oro. En cambio, para las mujeres no es lo mismo. Yo no estoy de acuerdo. ¿Cuántas solteras hay aquí? Yo creo que se puede ser feliz soltero o casado, soltera o casada, siempre y cuando uno se sienta libre. El amor por el otro es muy bonito, pero es más bonito el amor por uno", dijo la cantante que recibió una poderosa ovación del público.