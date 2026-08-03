Lali Espósito, invitada en el confesionario de Rosalía en Argentina: Tanto que se ha dicho del pueblo argentino... Mira que fui generosa"

Rosalía continúa su parada en Argentina con su LUX TOUR. Después de un primer concierto apoteósico y una disculpa por su polémica en redes sociales con dicho país tras el Mundial de fútbol, la española revoluciona musicalmente el Movistar Arena en Buenos Aires.

La catalana hizo las paces con sus fans argentinos en su primera noche en el emblemático recinto el 1 de agosto, con Ángela Torres en el confesionario. Y este 2 de agosto la invitada especial ha sido Lali Espósito, una de las estrellas de Argentina que más defiende su país.

Así lo hizo días antes de los conciertos de Rosalía en Argentina, cuando salió en defensa de la intérprete de Reliquia por la controversia. Aunque insistió en que la catalana estaría diciendo la verdad, puso a su país y a su pueblo por delante. Y ahora la intérprete de Fanático ha llegado al escenario del Movistar Arena para confesar un desastre amoroso junto a la vocalista de Magnolias.

Los aplausos no han tardaron en llegar al ver a la argentina en el concierto. "Esto la verdad es que no lo he contado y tiene que ver con un compatriota tuyo", ha declarado en el confesionario. "Yo sé que la mayoría de tus invitados echan pestes de sus ex, pero yo voy a echarme piedras a mí misma y voy a hablar mal de mí", ha introducido la artista ante los aplausos de un público entregado.

"Salí con mucho español y española, así que no vayan a sacar cuentas de quién es", ha dejado claro la artista. Espósito salió con una persona y "como buena argentina" fue muy generosa. Por ello, la invitó a una noche de hotel, y esa persona "se prendió un porrito".

"Cuando salgo de bañarme y estoy desnuda, de pronto, empiezo a ver por el rabillo del ojo un fuego, y cuando me doy cuenta está la habitación prendiéndose fuego, a lo que salgo de la habitación desnuda", ha descrito la artista desde el humor.

El problema real con esa persona llegó después: "Pagué la cuenta del destrozo de una habitación y nunca vi un peso. Tanto que se ha dicho del pueblo argentino, mira que fui generosa". Ante el gran barullo del público, Rosalía ha rematado la historia: "Yo creo que deberías reclamarle un collar de perlas de verdad por los daños al infeliz de mierda"

"Lo bueno es que uno aprende de lo malo y yo manifesté el amor. ¡Y me caso, Rosalía!", ha terminado Lali Espósito por todo lo alto su confesionario.