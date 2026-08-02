Así fue el primer concierto de Rosalía en Argentina tras la polémica: sin abucheos y con Ángela Torres en el confesionario

Rosalía ha dejado atrás la polémica que marcó sus días previos en Argentina y ha celebrado este sábado 1 de agosto una noche cargada de emoción junto a sus seguidores en el primero de los cuatro conciertos del LUX TOUR en Buenos Aires.

Gran ovación durante sus disculpas

Rosalía ha dado inicio al concierto interpretando Sexo, violencia y llantas. Antes de cantar la primera línea de la canción, el recinto ha respondido con un recibimiento que confirma el respaldo de sus seguidores pese a la controversia que la había tenido como protagonista en redes sociales tras repostear una crítica a los jugadores de la selección argentina después de perder ante España la final del Mundial 2026.

Vestida como una bailarina clásica, con un tutú amarillo y zapatillas de punta, Rosalía ha empezado su repertorio ante cerca de 15.000 asistentes que esperaban su regreso al país. Minutos después, ha interpretado Reliquia y uno de los versos más celebrados de la noche: "El cielo nació en Buenos Aires".

Así, la artista ha pedido disculpas y ha recordado su primera actuación en Argentina, en el festival Lollapalooza de 2019, cuando comenzaba a consolidar su carrera internacional. "Fue aquí donde viví una de mis primeras grandes experiencias fuera de mi país. Recuerdo escuchar a toda esa multitud cantando mis canciones y pensar: 'Lo he logrado'. La primera vez que me la dieron fuera de mi país", ha dicho. En este momento, Rosalía ha interpretado el estribillo de Pienso en tu mirá.

Al finalizar sus palabras, el Movistar Arena ha estallado en aplausos y miles de personas han coreado el nombre de Rosalía durante varios minutos, siendo esta una de las escenas más emotivas de la primera noche en Argentina.

Dos sorpresas: Ángela Torres en el confesionario y 'Alfonsina y el mar'

El espectáculo, que ha contado con una puesta en escena de gran impacto visual, ha tenido como invitada a la cantante argentina Ángela Torres durante el confesionario, uno de los momentos más esperados de la gira.

"Salí con un chico que me hizo perderme a mí misma", ha empezado contando. "No me quería hacer parte de nada de su vida. Él no quería invitarme con sus amigos, no quería invitarme a salir de fiesta. Quería que solo nos viéramos a solas en su apartamento. Él iba siempre a ver tocar a Cindy Cats, y yo le pedía que me invitara. Tuve que conseguir entradas por mi cuenta. Pero luego, este grupo me invitó a cantar con ellos, y adivina quién estaba mirando desde la platea...", ha contado.

Acto seguido, ha llegado la interpretación de La Perla, que ha sido coreada por todos los espectadores. Además, Rosalía ha vuelto a interpretar en inglés Can't Take My Eyes Off You, el clásico popularizado por Frankie Valli, y ha emocionado al público al sentarse al piano para cantar Alfonsina y el mar, la canción popularizada por la cantante argentina Mercedes Sosa.

Rosalía continuará con sus otros tres conciertos en Buenos Aires los días 3, 5 y 6 de agosto y, tras cerrar su paso por Argentina, realizará dos presentaciones en Río de Janeiro el 10 y 11 de agosto.