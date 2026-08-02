"Tremenda cagada": Rosalía vuelve a disculparse con Argentina durante su concierto en Buenos Aires

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Rosalía ha vuelto a disculparse con Argentina tras compartir un vídeo en redes sociales donde Mia Khalifa llamaba "perlas" a los argentinos tras la victoria de España en el Mundial de fútbol. Rápidamente, la española borró la historia de Instagram y pidió perdón por el malentendido, algo que ha vuelto a hacer este sábado 1 de agosto.

La cantante ha celebrado el primero de sus cuatro conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires, y desde ahí ha querido pronunciar un emotivo discurso donde ha explicado lo sucedido: "Madre mía, qué lío el otro día... Yo ahí scrolleando, sin mirármelo mucho y, rápido, le doy un reposteo. Tremenda cagada. Nunca fue mi intención, de verdad. Me sabe fatal", ha empezado diciendo antes de cantar Mio Cristo Piange Diamanti.

"Me sabe fatal"

Así, Rosalía ha recordado su primer concierto en Argentina en 2019 como parte de su gira con El mal querer: "Eran los inicios de mi carrera. Fue aquí, en el Lollapalooza. Me acuerdo que abría el show de con la canción Pienso en tu mirá. Me acuerdo de toda esa multitud cantando 'Me da miedo cuando sale' / Sonriendo pa' la calle / Porque todos pueden ve' / Los hoyuelitos que te salen'. Nunca lo olvidaré, la sensación de 'you made it' ['lo has logrado']. La primera vez que me la dieron fuera de mi país", ha dicho.

Ante este bonito recuerdo, Rosalía ha seguido con sus disculpas: "¿Cómo yo iba a tener un sentimiento negativo hacia un lugar como este? En verdad, es el lugar que me ha erigido donde estoy hoy. Así que, obviamente, creo que ya lo sabéis los que estáis aquí, no tengo más que agradecimiento por este lugar y por este público. Siempre lo he dicho, es el mejor público que hay en la tierra", ha dicho ante los vítores de los asistentes.

Y ha zanjado con unas últimas y bonitas palabras de amor hacia el país: "Siempre cantáis todas las canciones, siempre os implicáis a más no poder... Le ponéis todo, y nada me dolería más que pensarais que no me importáis igual de vuelta. Porque, quiero que lo sepáis, mi amor por Argentina, mi amor por este país, sigue igual que el primer día. Y hoy yo vengo con el corazón lleno, con mis canciones y con unas ganas inmensas de entregaros todo, de daros todo. Quiero agradeceros muchísimo por estar aquí esta noche, por estar aquí conmigo, por levantarme hace tantos años y por no dejarme caer nunca. Os quiero muchísimo, muchísimo".

Qué pasó exactamente entre Rosalía y Argentina

Rosalía compartió un vídeo celebrando la victoria de España en la Copa del Mundo de fútbol envuelta en la bandera, pero lo que realmente ofendió a parte de sus seguidores argentinos fue que la catalana compartiera un vídeo en el que Argentina no saldría 'bien parada'.

La actriz Mia Khalifa publicó en su cuenta de TikTok un post celebrando la victoria de España en la competición de fútbol. "¿Cómo suena ahora que las perlas hayan sido derrotadas?", escribía la modelo sobre un vídeo en el que aparecía festejando el hito deportivo español con la canción La Perla de fondo.

Y Rosalía compartió el vídeo desde su cuenta, lo que conmocionó a algunos de sus fans argentinos, que se tomaron este gesto como un desprecio a Argentina, y más teniendo en cuenta la cercanía de sus conciertos en Buenos Aires.

Los fans de Rosalía —y los no tan fans— que se sintieron dolidos por este gesto no tardaron en llenar las redes sociales de comentarios en contra de la española. Por ejemplo, su última publicación en Instagram en aquel momento está repleta de comentarios negativos hacia la artista: "Aprende a festejar sin abusar de un país que te recibió con los brazos abiertos", le comentó la usuaria @kairasenarg. "¿Nos llamas perlas? ¡Puedes estar orgullosa de tu país, pero no insultes al nuestro!", le pidió @brisaavera_.

Horas después de que comenzara la polémica, Rosalía se acabó pronunciando al respecto a través de un story en Instagram. "Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", escribió la intérprete de Magnolias sobre una imagen de la bandera argentina. Sin embargo, esta disculpa no fue suficiente para todo el mundo.