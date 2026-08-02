¿Qué pasó entre Rosalía y Argentina? El malentendido que nació tras la final del Mundial

La relación entre Rosalía y Argentina se ha resentido en las dos últimas semanas tras la victoria de España en la final del Mundial de fútbol de 2026. Todo ocurrió a pocos días de que la cantante actuara en Buenos Aires como parte de su gira LUX TOUR, y, tras el inicio de sus cuatro shows, repasamos la historia completa de este malentendido.

Un malentendido en redes sociales

Tras la victoria de España contra Argentina en la final del Mundial 2026, Rosalía compartió un vídeo celebrando el resultado envuelta en la bandera. Sin embargo, lo que ofendió a parte de sus seguidores argentinos fue que la catalana compartiera un vídeo en el que Argentina no saldría 'bien parada'.

La actriz Mia Khalifa publicó en su cuenta de TikTok un post celebrando la victoria de España en la competición de fútbol. "¿Cómo suena ahora que las perlas hayan sido derrotadas?", escribía la modelo sobre un vídeo en el que aparecía festejando el hito deportivo español con la canción La Perla de fondo.

Rosalía compartió el vídeo desde su cuenta, lo que conmocionó a algunos de sus fans argentinos, que se tomaron este gesto como un desprecio a Argentina, y más teniendo en cuenta la cercanía de sus conciertos en Buenos Aires.

Los fans de Rosalía —y los no tan fans— que se sintieron dolidos por este gesto no tardaron en llenar las redes sociales de comentarios en contra de la española. Por ejemplo, su última publicación en Instagram en aquel momento está repleta de comentarios negativos hacia la artista: "Aprende a festejar sin abusar de un país que te recibió con los brazos abiertos", le comentó la usuaria @kairasenarg. "¿Nos llamas perlas? ¡Puedes estar orgullosa de tu país, pero no insultes al nuestro!", le pidió @brisaavera_. Algunos aseguraron que querían devolver sus entradas para el LUX TOUR.

Horas después, Rosalía se acabó pronunciando al respecto a través de un story en Instagram. "Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", escribió la intérprete de Magnolias sobre una imagen de la bandera argentina. Poco después, añadió que solo tiene "amor por Argentina". Sin embargo, esta disculpa no fue suficiente para todo el mundo.

Tras la polémica, la cantante argentina Lali Espósito salió en defensa de Rosalía: "Ella le puso un repost a algo que tenía su canción. Yo un montón de veces estoy en redes y no miro los detalles. Yo la conozco y me parece una persona amorosa y respetuosa. Puedo dar fe de que es muy respetuosa con nuestro país. [...] Yo prefiero creerla", dijo en América TV.

Las segundas disculpas de Rosalía

El 1 de agosto, Rosalía celebró el primero de sus cuatro conciertos en Buenos Aires (Argentina). Desde el Movistar Arena, la cantante quiso pronunciar un emotivo discurso para explicar lo sucedido y disculparse de nuevo: "Madre mía, qué lío el otro día... Yo ahí scrolleando, sin mirármelo mucho y, rápido, le doy un reposteo. Tremenda cagada. Nunca fue mi intención, de verdad. Me sabe fatal", empezó diciendo.

"Siempre lo he dicho, es el mejor público que hay en la tierra"

Así, Rosalía recordó su primer concierto en Argentina en 2019 como parte de su gira con El mal querer: "Nunca lo olvidaré, la sensación de 'you made it' ['lo has logrado']. La primera vez que me la dieron fuera de mi país", dijo. Ante este bonito recuerdo, Rosalía siguió con sus disculpas: "¿Cómo yo iba a tener un sentimiento negativo hacia un lugar como este? En verdad, es el lugar que me ha erigido donde estoy hoy. Así que, obviamente, creo que ya lo sabéis los que estáis aquí, no tengo más que agradecimiento por este lugar y por este público", comentó ante los vítores de los asistentes.

Y terminó con unas últimas y bonitas palabras de amor hacia el país: "Siempre cantáis todas las canciones, siempre os implicáis a más no poder... Le ponéis todo, y nada me dolería más que pensarais que no me importáis igual de vuelta. Porque, quiero que lo sepáis, mi amor por Argentina, mi amor por este país, sigue igual que el primer día. Y hoy yo vengo con el corazón lleno, con mis canciones y con unas ganas inmensas de entregaros todo, de daros todo. Quiero agradeceros muchísimo por estar aquí esta noche, por estar aquí conmigo, por levantarme hace tantos años y por no dejarme caer nunca. Os quiero muchísimo, muchísimo".

La gran ovación de sus fans en el concierto confirma la reconciliación entre Rosalía y Argentina, aunque aún quedan aficionados que siguen guardándole rencor a la española.