Rosalía conquista a la crítica argentina tras la polémica: 'La Nación' define su concierto como "brillante"

Rosalía ha celebrado este 1 de agosto el primero de sus cuatro conciertos en Buenos Aires, apenas dos semanas después de estallar su polémica en Argentina por un malentendido en redes sociales. Sin embargo, aunque aún hay seguidores enfadados con la española, lo cierto es que su espectáculo ha supuesto un primer paso hacia la reconciliación total.

Lejos de sonar abucheos, los fans han ovacionado varias veces a la artista durante su show en el Movistar Arena. De hecho, los aplausos más eufóricos han llegado en la primera parte del concierto, cuando Rosalía ha querido explicar nuevamente lo sucedido: "Madre mía, qué lío el otro día... Yo ahí scrolleando, sin mirármelo mucho y, rápido, le doy un reposteo. Tremenda cagada". Así, ha vuelto a mostrar su cariño hacia el país:"No tengo más que agradecimiento por este lugar y por este público [...]. Mi amor por Argentina, mi amor por este país, sigue igual que el primer día".

La excelente crítica de 'El Nacional'

Las buenas palabras hacia Rosalía no llegan únicamente por parte de los fans, sino también de la crítica especializada. La Nación, uno de los periódicos argentinos más importantes, ha publicado una crónica de la noche donde puntúa el concierto con un 5 sobre 5.

"Barroco, recargado, florido, el concierto de Rosalía (concierto, no show) condensa tanta información que no es necesario esforzarse para captarla toda"

El periodista musical Sebastián Espósito describe el show como un evento "brillante" e inolvidable, y centra su valoración en la calidad del espectáculo más allá de la polémica externa. Así define a Rosalía: "Bailarina, monja, pecadora, hábil declarante, melancólica, cantora y cantaora, triste, feliz, estrella pop, reina del tigueraje y, sobre todas las cosas, alma sensible y antena que sabe sintonizar mejor que nadie lo que piden estos tiempos. Rosalía es todo eso y mucho más, una cebolla de mil capas, una mamushka a la que siempre le queda una figura por develar".

Espósito aplaude "su portento vocal" y destaca que Rosalía utiliza la "iconografía religiosa" de una manera diferente a Madonna: "Aquí la catalana no busca horrorizar ni provocar para que 'hablen las redes'. Lo que busca es construir una catedral, un edificio imponente para habitarlo a su antojo", opina.

En conjunto, el crítico describe el LUX TOUR de Rosalía como una experiencia sensorial: "Barroco, recargado, florido, el concierto de Rosalía (concierto, no show) condensa tanta información que no es necesario esforzarse para captarla toda. No hay un manual para este tipo de experiencias artísticas, pero si lo hubiera, lo primero que debería decir es: 'Déjese llevar, no se esfuerce por retener todo lo que ve, más bien deje que sus sentidos... sientan'".