Lara Álvarez rompe a llorar en un vídeo: "No sabéis lo duro que es esto"

Ha llegado el momento de despedirse. La presentadora Lara Álvarez ha emprendido este jueves el viaje a Honduras, lugar donde trabajará los próximos tres meses al frente de Supervivientes, el programa en el que trabaja hace varios años.

Así, no es la primera vez que Lara Álvarez tiene que enfrentarse al momento más amargo: la despedida. La presentadora no solo tiene que decir adiós a su familia y amigos, sino que tampoco podrá ver estos meses a una de sus mejores compañías y su leal compañero, su perro Choco.

"Muchos me preguntáis cómo lo aguanto", empezaba la presentadora entre sollozos. "No sabéis lo difícil que es esto… Toca despedirse de este bombón tres meses, pero se queda con los abuelos", contaba a sus seguidores, que le han respondido con numerosos mensajes de apoyo.

Un poco más tarde y ya en el aeropuerto preparada para embarcar, la presentadora volvía a publicar varios vídeos dando las gracias por la oleada de cariño que ha recibido. "Quería compartirlo porque siempre me preguntáis y parece que tengo facilidad para despedirme de él y ni mucho menos, es muy complicado. Sé que entendéis a lo que me refiero", decía.

ASÍ REACCIONA CUANDO DICEN QUE 'SE LE ESTÁ PASANDO EL ARROZ'

Fue hace apenas un par de días cuando la asturiana aprovechó para dejar claro lo que piensa los titulares de algunos medios que la culpan a ella de sus rupturas amorosas. La última con Andrés Velencoso. "Tienes que enfrentarte a titulares del tipo '¿qué le pasará?', 'qué mala suerte tiene con los hombres'. ¿Mala suerte? Yo tengo la fortuna de que ha pasado gente maravillosa por mi vida, pero nadie dijo que fuera fácil encontrar una persona afín"

Y añade, "tengo 33 años, que parece que se me está acabando el tiempo y me voy a quedar para vestir santos. Mira, no, yo lo que hago es trabajar mucho en mí, en mejorar y en esa introspección para saber qué es lo que necesito".

"¿Qué mensaje estamos mandando entonces a una chavala joven que está con alguien y no siente afinidad con esa persona? ¿que tiene que continuar con ella el resto de su vida? ¿O que, como es lo que toca, tiene que conformarse con algo que no le hace feliz?", se preguntaba.