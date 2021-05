Lara Dibildos habla de los rumores que la colocan en medio de la separación de Iker Casillas y Sara Carbonero

Muchos han sido los nombres que han salido a la luz desde que Iker Casillas y Sara Carbonero anunciaron su separación oficial tras diez años juntos. Nombres de posibles parejas por parte de ambos que habrían sido las que supuestamente habrían forzado la separación .

Entre todos esos nombres ha aparecido el de Laura Dibildos, señalada como una supuesta conquista del futbolista. La relación entre ambos habría empezado cuando Iker y Sara aún estaban juntos y habría llegado hasta nuestros días.

Laura Dibildos lo ha negado todo. La presentadora de televisión ha decidido hablar sobre su supuesta relación con Iker Casillas y ha aprovechado su último evento público para desmentir rotundamente los rumores de romance.

"Hace un montón de años que no coincidimos"

"La verdad es que no entré ni al trapo porque no quería darle cancha a algo que no tenía ningún sentido. Te enteras de algo que no sabes de dónde viene ni a dónde va y que evidentemente es absolutamente falso", ha explicado a Europa Press al ser preguntada sobre el tema.

"No he tenido nada que ver por supuesto en esa relación, y menos en esa ruptura. Es más, hace un montón de años que ni coincidimos", ha reconocido Lara Dibildos, que contó que se conocieron "hace muchísimos años por amigos en común": "Me parecía un tío estupendo, pero nada más".

La presentadora ha aprovechado también para denunciar públicamente el acoso sufrido que se dio la noticia. En redes sociales no ha parado de recibir mensajes de personas acusándola e insultándola por haber sido la culpable de la separación de la pareja. "Me ha caído una en Instagram diciéndome barbaridades que yo decía madre mía...".