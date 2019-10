Laura Escanes responde con un sonado ‘zasca’ a un comentario ofensivo una publicación

Laura Escanes continúa compartiendo con sus seguidores algunos de los dulces momentos que está viviendo desde que nació su hija Roma. Pero como les suele ocurrir a los famosos que tienen miles de seguidores, siempre se cuela algún comentario impertinente . Eso sí, Laura no se ha quedado callada y ha sabido responder a uno de ellos con un buen 'zasca'.

Tan sólo unas semanas después de saber que estaba embarazada, Laura Escanes ha compartido con sus seguidores de Instagram todo el proceso de su embarazo, así como el nacimiento de su hija Roma e incluso una foto de su cuerpo post-parto.

A pesar de que ha decidido no mostrar el rostro de la pequeña, la influencer continúa compartiendo algunos de estos momentos tan felices que está viviendo, incluso algunos recuerdos de cuando estaba embarazada, como una foto junto a Risto Mejide.

Pero parece que a una de sus seguidoras no le ha gustado que publique una foto antigua, sino que esperaba ver fotos de la pequeña Roma. Y así se lo ha hecho saber con un comentario de lo más impertinente: "Poned fotos actuales. La niña ya casi anda".

Lejos de hacer caso omiso de este comentario, Laura ha respondido a la usuaria con un buen 'zasca': "Ya se ha casado y tiene hijos", responde irónica.

Y es que tal como ella misma ha compartido a través de Instagram Stories, este no es el único comentario desagradable que tiene que soportar. Otros usuarios le recriminan a través de mensajes privados que tenga tiempo para hacer stories o para maquillarse teniendo una hija recién nacida: "¿Por qué te maquillas teniendo una hija recién nacida? ¿Cómo te da tiempo a hacer estas tonterías por stories?", son algunas de las frases que ha compartido para dar su correspondiente explicación: "Pues porque afortunadamente no estoy sola, si no estoy con la niña está Risto y la niña también duerme, así que voy a seguir haciéndolo".