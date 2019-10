Laura Escanes hace balance y enseña su vientre tras el embarazo: "textura slime en la barriga"

La influencer ha compartido con sus seguidores cómo se encuentra tras haber dado a luz a su hija Roma el pasado 2 de octubre, cuando todavía no se ha cumplido el primer mes tras el parto.

Después de mostrar la evolución de su embarazo, Laura Escanes no ha dudado en enseñar a sus seguidores el estado de su vientre tras el parto. No ha pasado ni un mes del nacimiento de su hija Roma y la influencer, a simple vista, está bastante recuperada, ya que su 'barriguita' va disminuyendo cada vez más.

Pocos días después de dar a luz, la influencer publicaba una imagen en la que la veíamos con las secuelas habituales del postparto y un poco de nostalgia. "Echo un poco de menos a mi barriguita", aseguraba en aquel momento.

Ahora que han pasado más de 15 días desde el parto, Escanes puede estar contenta. Ha conseguido recuperar su peso habitual en un tiempo récord, algo que muchas madres tardan años en conseguir. "La realidad del postparto", escribía junto a la imagen.

Laura Escanes / Instagram Laura Escanes stories

"Gané unos 16 kilos durante el embarazo y he perdido casi 12 kilos ahora. Estoy en la cuarentena y no estoy haciendo deporte ni dietas hasta que mi 'gine' me diga que puedo empezar. El deporte durante el embarazo es un factor importante de cara a la recuperación", explicaba a través de stories, donde ha contestado a las preguntas de sus seguidoras. Eso sí, la joven asegura que tiene "textura slime en la barriga"

Laura Escanes también ha tenido tiempo para bromear sobre su aspecto, que se ha visto un tanto desmejorado por las primeras noches en vela, el cansancio acumulado, las visitas al médico, etcétera. "Mi look estos días", decía en redes.