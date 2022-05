Laura Pausini habla de su primer amor, Marco, que le puso "unos cuernos gigantes"

Junto a Mika y Alessandro Cattelan, Laura Pausini está siendo estos días una de las conductoras del Festival de Eurovisión, que se celebra en Turín (Italia) tras la victoria del glam rock de Maneskin en 2021.

Este martes ha tenido lugar la primera Semifinal, el jueves será la segunda y el sábado día 14 por fin Chanel pondrá a bailar a Europa con SloMo.

La cantante italiana charlaba hace unos días con el periodista Carlos del Amor en el programa de la2 La Matemática del Espejo, donde además de confirmar cuáles han sido las condiciones que les han puesto a los presentadores para presentar el Festival de la Canción, ha echado la vista atrás para recordar su primer amor.

Marco, protagonista de su tema La Soledad

Fue en el año 1993 cuando Laura Pausini se subía al escenario de San Remo, en Italia, para defender su tema La Soledad.

Era la primera vez que la artista cantaba ante el gran público, que quedó prendado de la verdad de su voz y su interpretación. Cantó La Soledad, un corte que en su primer verso dice: "Marco se ha marchado para no volver".

Lo que los televidentes no sabían en ese momento es que Pausini estaba cantándole a un amor real. Marco existió y la cantante ni siquiera le cambió el nombre para referirse a él en la canción. "Fue la primera persona a la que he amado y besado. Pero, me traicionó", dice la artista.

La artista era tremendamente joven cuando conoció al muchacho que le daría sus primeros besos y arrumacos. Tenían solo 12 años. "Sé que es ridículo, pero para mí, es la primera vez que he sentido algo en mi cabeza, corazón y también abajo, porque empiezan esas sensaciones de, ¿sabes?, las hormonas disparaban mucho aquí en este cuerpo", continua.

El primer joven que la traicionó

Pero el cuento de hadas se tornó en pesadilla cuando Laura Pausini pilló a su amado con sus labios pegados a los de otra joven. Fue su primera traición en el desamor y aunque ahora lo ve como algo infantil, la artista reconoce que esa historia personal marcó su música. Si no fuera por Marco, no hubiese cantado con esa verdad sobre el escenario e igual no hubiese conseguido el éxito que acumula a día de hoy, casi 30 años después.

"Ante todo, no sabía qué significaba ser traicionada y aprenderlo tan joven fue duro y después, si no hubiera vivido esta historia con él, nunca hubiera elegido la canción La Soledad para ir a Sanremo y estoy segura que no hubiera ganado el festival, es imposible", añade.

El giro inesperado de los acontecimientos llegó cuando la artista ganó San Remo. Marco volvió a llamar a su puerta, pero ya era tarde. "Cuando gané en Sanremo, después de cantar esa canción, él regresó a casa y me pidió salir y yo le dije: «Ay coño, es tarde mi amor». Qué revancha extraordinaria, ¿no?", recuerda.

"Yo creo que la gente, además de gustarle la voz o mi personalidad, reconoció que yo decía la verdad. Creo que ese es mi principio, con el que yo escucho música", apunta antes de bromear con que Marco pueda reclamarle una retribución económica.

"Si no me hubiera puesto estos cuernos gigantes nunca habría cantado esta canción que me ha traído mucha suerte. A veces lo llamo y le digo: «Por favor, no me digas que te devuelva 'royalties' o algo así, porque eso es lo que tú pagas por haberme hecho esto»", asegura.

Ahora son grandes amigos

Han pasado 30 años de aquella historia de amor adolescente, un noviazgo que ahora se ha tornado en una bonita amistad. "Nos reímos mucho con esta historia", dice Pausini, que lleva 17 años de la mano de Paolo Carta, con el que tiene una hija que nació en febrero de 2013.

A pesar de los años y la distancia, Marco le ha demostrado a Pausini ser un gran amigo. Aunque le han ofrecido grandes sumas de dinero, nunca se ha paseado por los platós de televisión aireando las intimidades de la cantante.

"Él me encanta porque siempre ha sido muy privado, le han ofrecido un montón de dinero para hablar en Italia, en la televisión, pero no ha aceptado. Yo nunca le he dicho de no aceptarlo, pero quiere tenerlo privado. Somos muy amigos, lo quiero mucho, obviamente", termina.