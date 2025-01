Leire Martínez da las Campanadas y lanza un poderoso mensaje con el que deja atrás su pasado

Leire Martínez ha sido la gran protagonista de las campanadas de ETB2, acompañada por África Baeta.

Desde la Plaza Nueva de Vitoria, ambas dieron la bienvenida al 2025 en una noche marcada por el frío y la elegancia.

La cantante de Errenteria, que hace pocos meses dejaba atrás más de diez años junto a La Oreja de Van Gogh, no dejó pasar la oportunidad de compartir un mensaje cargado de optimismo: "Lo importante es aprender de lo que ocurre en el pasado para afrontar el futuro". Estas palabras han sido muy aplaudidas por sus seguidores, quienes las han interpretado como una reflexión sobre los momentos difíciles vividos tras su salida de la banda.

Leire también quiso desear lo mejor para el nuevo año, destacando la importancia de la salud y el ánimo para afrontar cualquier reto: "Salud para encarar todo lo que venga. Ganas e ilusión para afrontarlo. Pero sabéis qué, que somos mucho más fuertes de lo que nos creemos y como se suele decir, año nuevo, vida nueva".

Con estas palabras, la artista deja claro su deseo de pasar página tras las polémicas relacionadas con su salida del grupo. Además, recordó que, aunque 2024 fue un año especial, no olvida a quienes han sufrido, dedicando unas emotivas palabras a las víctimas de la DANA y a las mujeres que enfrentan violencia machista: "Deciros que no estáis solas, que vuestro sufrimiento no es invisible".