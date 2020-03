Leticia Sabater la lía en Instagram hablando de la cuarentena por coronavirus

Una semana después de que la autoridades pidieran el confinamiento a los ciudadanos españoles para frenar la propagación del coronavirus , Leticia Sabater ha dado su opinión en las redes sociales. Sin embargo, sus palabras han sido muy criticadas, ya que ha dado a entender que no quiere estar en casa .

Leticia Sabater se ha visto envuelta en una nueva polémica, sin embargo no se trata ni de un nuevo hit ni de un nuevo retoque estético. La actriz ha hablado sobre la crisis del coronavirus y ha recibido muchas críticas.

"Chicos os dais cuenta qué aburrida es la vida sin poder salir de casa, sin fiestas, sin bares donde tomarte un vinito o una copita", ha escrito Leticia Sabater en Instagram, donde confiesa que no se siente bien "sin ver a tu gente, incluso a otra gente que no conoces pero que te da vida en el local". Y, su mensaje acaba con un "Está claro que teniendo eso no necesitamos nada más".

Su publicación no ha convencido a los usuarios de la red, que opinan que está equivocada. Un usuario ha escrito: "Qué tontería dices como se ve que estás sola. Lo mejor es compartir con tus seres queridos momentos con tu familia en casa con una manta tocándonos los pies" y acaba con un "Muy superficial como tus abdominales", palabras muy repetidas entre los comentarios.

Además, Leticia Sabater también ha recibido mensajes de personas que durante esta crisis por el coronavirus se ven obligadas a trabajar: "Si quieres salir de casa para no aburrirte te dejo mi puesto de trabajo de limpieza, yo no puedo quedarme en casa porque la limpieza es vital".

Otro de los mensajes más repetidos es sobre la fotografía que ha compartido la cantante, ya que posa en un balcón y parece que esté en Marruecos. Los usuarios creen que la foto es antigua y que Leticia Sabater está aburrida en su casa y no viajando por el mundo.