Ed Sheeran y Stormzy recorren Inglaterra en el remix de 'Take me back to London'

Ed Sheeran ha lanzado el remix que ha realizado Spyro de 'Take me back to London', la colaboración el británico con Stormzy , Jaykae y Aitch . El visual nos muestra diferentes imágenes de los artistas recorriendo Inglaterra en coche, en bus o subidos a unos quads.

Stormzy y Ed Sheeran en el videoclip de 'Take me back to London' / Youtube Ed Sheeran

Ed Sheeran sigue promocionando su EP de colaboraciones 'No.6 Collaborations Project', que presentó con 'I don't care' junto a Justin Bieber que se ha convertido en uno de los éxitos del año; o el más reciente 'Nothing on you' con Paulo Londra.

Ahora ha querido lanzar el videoclip de 'Take me back to London', donde cuenta con la colaboración de Stormzy, Jaykae y Aitch. Pero en lugar de escoger la versión del disco lo ha hecho presentando el remix de Spyro.

En el videoclip, dirigido por KC Locke, vemos al grupo de artistas recorriendo diferentes paisajes de Inglaterra tanto en bus, coche, squads o moto. También podemos verlos bailando el tema todos juntos e incluso comiendo un típico desayuno inglés.