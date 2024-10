Liam Payne no se habría suicidado: "Estaba ansioso por el futuro"

Te interesa Los grandes hitos musicales de Liam Payne: de One Direction a su carrera en solitario

El cantante británico Liam Payneha muerto este miércoles 16 de octubre a los 31 años en Buenos Aires tras precipitarse desde el tercer piso del hotel CasaSur Palermo. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por su vida.

El fallecimiento del artista ha supuesto un duro golpe para la industria musical, para los numerosos fans que siguieron su carrera en One Direction o en solitario y, por supuesto, para sus familiares. Las dudas sobre si lo sucedido fue un suicidio o un accidente siguen presentes, y una fuente cercana a Liam Payne ha querido pronunciarse al respecto.

Según publica Daily Mail, dicha persona asegura que el cantante no se suicidó. "Liam no tenía que morir. Liam no quería morir. Nos había prometido a todos que nunca se suicidaría. Estaba ansioso por el futuro", ha dicho.

Además, comenta que su muerte se podría haber evitado "si alguien hubiera llamado a una ambulancia cuando se desplomó en el vestíbulo del hotel en lugar de llevarlo a su habitación y dejarlo allí solo, en un estado psicótico, todavía estaría con nosotros".

La misma fuente da otros detalles sobre Liam Payne:

Liam había estado "retrabajando" su canción favorita de One Direction , Fireproof , unas horas antes de su muerte.

, , unas horas antes de su muerte. Estaba en Argentina para renovar su visa estadounidense y días antes había pasado pruebas médicas y psicológicas que demostraron que estaba "totalmente limpio".

que demostraron que estaba "totalmente limpio". Estaba de "buen ánimo" y tenía previsto volar de regreso a casa para reunirse con su novia Kate Cassidy en Miami el viernes.

Liam Payne | Getty Images

El resultado de la autopsia a Liam Payne

La fiscalía argentina continúa investigando la muerte del cantante, a la cual habían denominado "muerte dudosa", teniendo en cuenta que "todo indica que el músico se encontraba a solas cuando ocurrió la caída, y atravesando algún tipo de brote producto del abuso de sustancias".

El viernes 18 de octubre, vio la luz el resultado de la autopsia al cuerpo del cantante, tal y como informó el diario La Nación de Buenos Aires. Así, el exintegrante de One Direction falleció a causa de un "politraumatismo" y sufrió una "hemorragia interna y externa".

Los forenses han indicado que no existen "lesiones que permitan suponer la intervención de terceras personas". Por ello se ha descartado que se trate de un homicidio. Por su parte, durante los últimos años, Payne había comentado públicamente que lidiaba con problemas de salud mental y que acudía al consumo del alcohol.