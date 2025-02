Chris Martin canta 'All My Love' en el emotivo homenaje a Liam Payne en los Premios Grammy

El exintegrante de One Direction Liam Payne ha tenido un tributo en los Premios Grammy 2025 a la altura de su legado. El joven cantante, que falleció el pasado mes de octubre, será recordado para siempre en la memoria de los millones de fans que atesoraba en todo el planeta.

El segmento In Memoriam de la ceremonia arrancó con imágenes inéditas de Payne en sus años con One Direction, acompañadas de una grabación en la que el cantante reflexionaba sobre su carrera y el impacto de la música en su vida. Acto seguido, Chris Martin, vocalista de Coldplay, subió al escenario para interpretar All My Love mientras en la pantalla gigante se mostraban fotografías y vídeos del artista.

El homenaje también incluyó recuerdos de otras figuras de la música que nos dejaron en el último año, como Kris Kristofferson, Ángela Álvarez y Cissy Houston. El público, visiblemente emocionado, ovacionó la presentación en uno de los momentos más conmovedores de la noche, aunque ninguno de sus compañeros de One Direction se encontraban presentes en la ceremonia.