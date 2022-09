'Like as the hart', la canción compuesta por Judith Weir para el funeral de Isabel II // EFE

Hoy el mundo se despide de forma definitiva de Isabel II, quien fue reina de Inglaterra durante 70 años. Durante los últimos días, personas de todo el país llegaron a su capilla ardiente para poder ver el féretro por última vez antes de su funeral, que ha sido este lunes.

La cultura ha sido una parte fundamental y por ello, solicitaron a la compositora británica Judith Weir que preparara una nueva versión del clásico religioso Like as the heart para poder interpretar de forma coral y sin acompañamiento. Ha sido el organista y maestro de coros James O'Donnell quien ha estado a cargo de ello.

Like as the hart se trata de una canción originalmente compuesta por Herbert Howells, un director musical que nació en 1892. Es una versión musical de los siete primeros versículos del Salmo 42 del Libro de Oración Común, una serie de libros de la religión cristiana anglicana.

La letra habla de la gran tristeza del alma y la inseguridad, aunque a medida de avanza la canción, la persona protagonista se vuelve más optimista gracias a las palabras 'confía en Dios'.

Quién es Judith Weir, la compositora de 'Like as the hart'

La compositora de esta nueva versión de Like as the hart es Judith Weir, la artista británica que logró ser la primera mujer Maestra de la Música de la Reina de la historia.

Estudió en la North London Collegiate School y el King's College de Cambridge, donde se especializó en música medieval y las tradiciones de Escocia, el lugar donde nacieron sus padres.

La mayoría de reconocimiento que ha conseguido ha sido por sus obras de orquesta, aunque ella realmente destaca por sus óperas y obras de teatro.

No es la primera vez que Judith ha colaborado con la Casa Real, ya que en 2015, compuso una nueva versión de God save the queen para el funeral de Ricardo III.