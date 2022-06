Lil Nas X estalla contra los premios BET y les dedica esta canción

Te interesa Lil Nas X anuncia gira mundial y pasará por España: la fecha de su concierto en Barcelona

A Lil Nas X no se le pasa el cabreo, después de no recibir ni una sola nominación a su trabajo en los próximos BET Awards. Ni corto ni perezoso, el artista ha recurrido a las redes, donde ha compartido su más reciente canción, en la que pronuncia un discurso en contra de los premios.

El clip dura un minuto y en él se ve a Lil Nas X sentado sin camisa en su coche mientras sincroniza el movimiento de sus labios con la pista de su nueva canción. En la letra, el cantante critica a los premios por no nominarle, más aún teniendo en cuenta que sus canciones son éxitos mundiales.

“A la mierda BET, a la mierda BET/Lámelo, sórbelo/Hazlo descuidado, ok, ok, ok, ok/ Mira cómo supero la mierda/ Acabo de poner como tres en el top 10/ Y no lo hago No necesito a nadie/Solo necesito estos ccs en mi cuerpo/Todo lo que hago es tratar de ejecutarlo, obtener ganancias/Leer sobre eso”, rapea Lil Nas X, visiblemente enfadado.

Por supuesto, el tema, titulado Late to da Party, se ha hecho viral, al igual que los cientos de comentarios de sus seguidores. La verdad es que hay para todos los gustos, a favor y en contra de la canción. “Esto no se debe a ningún premio BET”, escribió en Twitter. “Se trata del problema más grande de la homofobia en la comunidad negra. Pueden sentarse y fingir todo lo que quieran, pero voy a arriesgarlo todo por nosotros”. .

Por otro lado, desde los BET han querido lanzar un comunicado en el que le recuerdan a Lil Nas X que actuó dos veces en la gala (como para demostrar que son fans suyos), pero que en esta ocasión la academia de votantes (que son unas 500 personas) no consideró oportuno nominarlo. Han insistido en que nadie de BET es miembro de la academia de votación y que la orientación sexual no tiene nada que ver porque ellos son defensores de la diversidad.