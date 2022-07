Lizzo revela por qué dejó de tener conversaciones "sexuales" con Rihanna

Te interesa Lizzo cambia la letra de la canción 'Grrrls' por las críticas recibidas

Lizzo se ha convertido en una de las artistas más nombradas en la actualidad. No solo por su increíble talento musical, sino también por la facilidad que tiene para hablar de temas que para otros siguen siendo tabú, como por ejemplo el sexo.

Esto precisamente ha ocurrido mientras daba una entrevista en Watch what happens live with Andy Cohen. Todo ha comenzado cuando una fan le ha preguntado por su amistad con Rihanna y si podía llegar el momento en el que ambas mujeres lanzaran alguna colaboración juntas.

Este es el mensaje más picante que Lizzo ha recibido

La intérprete de Good as hell ha empezado a reír y ha dado la frase exacta que le diría Rihanna ante esto: "Obvio, sería 'lizzbiana' por un día'". Así ha terminado confesando que la mayoría de conversaciones que mantiene con su amiga son "sexuales". A lo que Andy Cohen ha querido saber más sobre estos chats: "¿En serio? ¿Habláis mucho de sexo?".

Lizzo, tan natural como siempre, ha detallado: "Bueno, no hablamos mucho de sexo, simplemente nos contamos nuestras experiencias. No hablamos de trabajo. Para mí esto es un juego".

Además, la artista ha destacado que otros famosos han tonteado con ella, aunque no ha querido decir quien, pero el nombre de la intérprete de Umbrella volvió a salir y ha reconocido que el mensaje más picante que ha recibido es de ella: "Diría que el más caliente es uno de Rihanna, pero simplemente pienso que así es como ella habla".

Sin embargo, la cantante ha añadido que estas conversaciones picantes han acabado desde que Rihanna dio a luz a su primer hijo con A$AP Rocky: "Esto ya no pasa desde, ya sabes, mami. 'Mamirihanna'. Así que felicidades a ella y a A$AP Rocky".