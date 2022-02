La llamada de atención de Rosalía a Rauw Alejandro para que le preste atención

Rosalía y Rauw Alejandro son una de las parejas más queridas en el mundo dela música. Aunque en alguna ocasión el puertorriqueño ha afirmado que llevan más de dos años juntos, no fue hasta octubre de 2021 cuando hicieron público su amor coincidiendo con el 28 cumpleaños de la catalana.

Una relación que va a las mil maravillas tal como podemos comprobar por las publicaciones que hacen en redes sociales, donde comparten románticas fotos juntos y se dedican bonitos mensajes el uno al otro. Incluso se han comprado un impresionante palacete modernista en Manresa, Barcelona.

Con motivo de San Valentín, Rosalía ha compartido la sorpresa que le ha preparado a su chico en casa. Un corazón formado con post it de color rosa decorando una de las paredes.

En uno de ellos, puede leerse una frase que también ha compartido en Twitter y que ha revolucionado a los fans de ambos: "Deja la play que tu Call Of Duty soy yo".

Y es que aunque Rosalía y Rauw Alejandro están de lo más enamorados, no quita que, como cualquier pareja, hayan cosas que "irriten" un poquito del otro. Pero sin duda, lo mejor ha sido la respuesta del puertorriqueño: "Ya, ya lo apagué", ha respondido con varios emojis de caras de risa y llanto.

Un mensaje que ha revolucionado a los fans de ambos artistas comprobado que no importa que seas una estrella de la música mundial: el vicio a los videojuegos están a la orden del día en cualquier relación de pareja.

jajajajajaja me parto. Da igual quien seas, en todo el planeta es igual — santxeski (@sancheski) February 13, 2022

JAJAJAJAJAJAJA DEJA EL PLAY RAUWWWW SI NO ROSALIA TE PEGAAaa xd — ABIGAIL RODRIGUEZ (@Whoisbabby) February 13, 2022

JAJAJAJAJAJA un tío rápido — Nerea scherezade (@ramoslisnerea) February 13, 2022

Los calzoncillos con la cara de Rosalía

Además de haber tenido un detalle de lo más romántico, Rosalía ha demostrado una vez más que tiene un gran sentido del humor con el regalo que le ha hecho a su chico: ¡unos calzoncillos con su cara!

La romántica respuesta de Rauw Alejandro

Ante estas sorpresas, Rauw Alejandro no ha dudado en publicar un mensaje en Instagram Stories dejando claro lo feliz que está junto a la catalana. "Real no saben lo mucho que esta mujer me hace reír, siempre encuentra forma de sacarme una sonrisa", ha empezado explicando.

"La persona más extraordinaria que he conocido, la mejor compañera que la vida me ha podido regalar", ha continuado, asegurando que quiere seguir creciendo con ella hasta que tenga "185 años".

"Siempre le pido a Dios que nos cuide de toda la maldad que hay alrededor de nosotros. Pero sé que todo estará bien porque tú eres mi ángel. Mi luz del cielo en este mundo de oscuridad. "Yo vivo por ti, yo muero por ti y mis seres queridos", ha seguido revelando Rauw en este precioso mensaje de amor que ha concluido con unas bonitas palabras: "Eres el amor de mi vida".