"Y no lloré, Aitana, no lloré": la historia que inspira la mítica frase de Mónica Naranjo en OT

Aitana brilla como ella solo sabe. A sus 24 años, la cantante ha conseguido llegar a ser una de las artistas más cotizadas del país, llegando incluso a vender todas las entradas de su concierto en el Santiago Bernabéu (Madrid) para el 28 de diciembre de 2024

Es una estrella y poco queda de esa chica insegura y nerviosa que vimos por primera vez en Operación Triunfo 2017. No ganó, pero nos enamoró a todos con las interpretaciones de temas como Chandelier o Con las ganas.

Uno de los momentazos que nunca olvidaremos de la edición fue una peleílla que la catalana tuvo con Mónica Naranjo, que en aquel entonces era miembro del jurado del programa. El expulsado de la gala 9 Luis Cepeda fue expulsado, una decisión que sentó fatal a Aitana y que la llevó a estar toda la semana descentrada, incluso pudimos verla llorar en varias ocasiones porque echaba de menos al gallego.

Al llegar la gala 10, la joven no hizo su mejor actuación y Mónica fue la encargada de valorarla. Le comunicó que no había estado al nivel que se requería y la proponían para abandonar la academia. No entendía que hubiera llorado y le dijo una frase que todos recordamos: "Yo a tu edad, con 18 años, me fui a México sola. Con una mano delante y otra detrás sin saber que iba a pasar con mi vida. Y no lloré, Aitana, no lloré".

Las reacciones a estas palabras fueron diversas. Mientras los fans de Aitana pensaban que había sido muy dura con la concursante, otros se lo tomaron con humor y las redes se llenaron de memes.

Lo cierto es que Mónica se vio obligada a abandonar España por motivos laborales. En 1992, hizo las maletas con solo 18 años y se fue a México a relanzar su carrera como solista. En 1994 publicó el álbum Mónica Naranjo y en poco tiempo se convirtió en una auténtica estrella en el país. Tres años después, en 1997, publicó Palabra de Mujer, que volvió a coronarla en este país y se convirtió en uno de los discos más vendidos de toda la historia de la música española.

"Yo artísticamente nací en México. La discográfica entendió el proyecto y el país fue muy generoso conmigo, me abrieron el corazón. Me perdonaron, la falta de experiencia, la juventud, la osadía", dijo años más tarde en una entrevista.

Y no lloró, Aitana, no lloró.