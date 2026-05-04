Los looks más impactantes de la última alfombra de la Gala MET

¿Cuál es la temática de la gala MET 2026 y qué significa?

La Gala MET es uno de los momentos donde el glamour coge el protagonismo y lo conquista todo cada años desde el Museo Metropolitano de Nueva York. Este 2026 el evento protagonizado por Anna Wintour seguirá el código de vestimenta Fashion is Art, acorde a la exposición de esta temporada, Costume Art.

Pero en 2025 el dress code fue Tailored for You (hecho a medida), y homenajeaba la sastrería y el dandismo negro. En dicho año hubo outfits en la alfombra azul de lo más destacados. Por ello, recopilamos los más impactantes:

Rihanna

Rihanna en la Gala MET 2025 | GETTY

La cantante aprovechó la gala para anunciar y lucir su tercer embarazo embutida en un total look de Marc Jacobs. Una chaqueta cropped negra, un corpiño gris que marca barriga y una falda gris de raya diplomática muy voluminosa en la parte de atrás eran los elementos centrales de su estilismo, que completaba con un corbata de lunares y un gran sombrero.

A$AP Rocky

A$AP Rocky, en la Gala Met 2025 | Getty Images

La pareja de Rihanna era uno de los coanfitriones de la gala y el rapero estuvo a la altura con un look diseñado por él mismo, bajo su propia marca de ropa AWGE. Una parka negra de doble botonadura, unos pantalones de pinzas de corte recto del mismo color, un chaleco y una corbata negra sobre una camisa blanca, unos zapatos estilo Oxford, joyas de Bulgari y gafas de sol formaban su aplaudido estilismo.

Pamela Anderson

Pamela Anderson en la Gala MET 2025 | GETTY

La actriz dejó boquiabiertos a todos con el rostro al natural, y lució un vestido blanco de líneas limpias y elegantes, con una silueta sencilla y sin adornos llamativos, acompañado de un estilismo muy natural, apostando por un ideal de belleza más auténtico y minimalista, lo que la convirtió en uno de los looks más comentados de la noche.

Dua Lipa

La cantante Dua Lipa, en la Gala MET 2025 | Getty Images

La cantante de Houdini eligió un elaborado diseño de Chanel para acudir a la Gala MET del año pasado. Al museo llegó cubierta por una espectacular capa de organza negra, adornada con cristales y perlas, y con el bajo de plumas. Debajo, una chaqueta de tweed de lentejuelas negras escondía un vestido de gasa, con cuerpo de cristales, perlas y lentejuelas, y una falda larga sobre la que se superponía una más corta de plumas. En total, como informó la casa francesa, se tardaron 2.000 horas en confeccionar el look completo.

Colman Domingo

Colman Domingo en la Gala MET 2025 | GETTY

Colman Domingo se convirtió en uno de los hombres mejor vestidos de la noche con un conjunto de sastrería acompañado de una capa larga y fluida, jugando con volúmenes y texturas siendo fiel al tema del dandismo negro. Su estilismo incorporaba detalles cuidados como broches y joyería.

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter, en la escalinata del Museo Metropolitano de Nueva York | Getty Images

La cantante de Expresso desfiló por la alfombra azul con un estilismo que respondía perfectamente a las exigencias del dress code con un body marrón de Louis Vuitton y una chaqueta de frac, con puños y cuello camisero, que terminaba en dos largas colas hasta el suelo. Completaba el look con zapatos de pulsera y gran plataforma en el mismo color.

Bad Bunny

Bad Bunny, en la Gala MET 2025 | Getty Images

Un impecable traje marrón chocolate de Prada, con chaqueta cropped cruzada, corbata mantequilla, camisa marrón tierra y un gran bolso eran los elementos principales del look del puertorriqueño en la alfombra azul del Museo Metropolitano. Aunque el verdadero protagonista de su estilismo era uno de sus complementos: una pava, el sombrero tradicional de paja de los campesinos boricuas, con el que convirtió su aparición en Nueva York en una reivindicación de sus raíces.

Zendaya

Zendaya en la Gala MET 2025 | GETTY

La actriz vistió de Louis Vuitton con un outfit diseñado por el mismo Pharrell Williams. Inspirado en el zoot suit, Zendaya e enfundó en un traje blanco formado por blazer entallado, chaleco, camisa, corbata y pantalón ancho. Además, la actriz apostó por un sombrero de ala blanco que protagonizó el conjunto.

Chappell Roan

Chappell Roan, en la Gala MET 2026 | Getty Images

El look glam de la cantante estadounidense fue uno de los más comentados por el color, rosa fucsia, y porque la prenda principal era una gran capa de patchwork, plumas y lentejuelas. Debajo llevaba un dos piezas a juego, formado por una blazer y pantalones acampanados con una abertura que permitía ver sus llamativas botas enjoyadas.

Lupita Nyong'o

Lupita Nyong'o en la Gala MET 2025 | GETTY

La actriz se atrevió con un traje sastre Chanel en tono azul pastel formado por tres piezas: una blazer y pantalón a juego y una gran capa transparente que desplegada convertía este look en único. Para rematar en conjunto, Nyong'o lució un sombrero del mismo tono.

Shakira

Shakira en la Met Gala 2025 | Getty

La colombiana fue una de las notas discordantes pues el diseño elegido poco tenía que ver con la temática de esa edición. Shakira huyó de la sobriedad de la sastrería y el estilo dandy afroamericano y apostó por un explosivo vestido de color rosa diseñado por Prabal Gurung. La prenda, ceñida y con transparencias en los lados, estaba rematada por una gran cola que le añadía un toque romántico al conjunto.

Doja Cat

Doja Cat, vestida de Marc Jacobs en la Gala MET 2025 | Getty Images

Marc Jacobs firmaba el diseño de la rapera estadounidense, que no pasó desapercibido por la alfombra roja. Con una americana de raya diplomática decorada con cristales y excesivas hombreras sobre un corpiño de terciopelo con estampado felino, concretamente de ocelote, y unas altísimas botas, Doja Cat posó de lo más sexy ante los fotógrafos.

Madonna

Madonna en la Gala MET 2026 | Getty Images

La ambición rubia fue una de las invitadas que cumplió a rajatabla el dress code elegido gracias a su esmoquin masculino satinado en color crema firmado por Tom Ford. Una camisa blanca de piqué, una pajarita, una gardenia en la solapa y guantes de rejilla completaban el look que coronó con un puro en su mano derecha.