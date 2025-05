Lucas Curotto explica por qué trabaja de camarero dos meses después de sacar su disco 'Puente Aéreo'

Lucas Curotto saboreó las mieles de la fama instantánea al pasar el casting de Operación Triunfo 2023. De un día para otro pasó de ser un desconocido para el público a un ídolo para muchos fans.

El programa le dio una ventana de popularidad que aprovechó aupado por Universal, sello bajo el que editó su primer disco de estudio, Puente Aéreo. Salió a la venta el pasado mes de marzo y en abril presentó los once temas que lo forman en varias salas de Valencia, Sevilla, Granada o Bilbao. Una vez finalizada la gira, tocaba volver a Madrid, una ciudad en la que no es fácil mantenerse si no tienes unos ingresos estables. Así, el artista se puso a buscar trabajo al margen de su vida en los escenarios y empezó a trabajar de camarero en un local del céntrico barrio madrileño de Chamberí. Así lo destapaba el programa Socialité, que hablaba con una testigo que había visto al artista con uniforme de trabajo.

En cuanto la noticia comenzó a circular por las redes, sobre todo entre los fans de OT, fue el propio Lucas el que se pronunció sobre su situación en un directo en su cuenta de Instagram.

"Uno tiene que pagar alquiler, tiene que seguir adelante y seguir viviendo", decía. "Me vi en un momento en el cual dije, 'con la música no puedo únicamente dedicarme a esto' y pues, amigo, hay que trabajar, hay que currar, hay que buscarse la vida y seguir adelante", contaba antes de confirmar que seguirá luchando por su sueño de dedicarse a la música. "Lo de la música no voy a dejar de lucharlo, más ahora que se han abierto un montón de puertas y que la vida me dio esta oportunidad. Hasta soy un privilegiado por poder dedicarme a esto. Estoy orgullosísimo y muy contento, con la gente que me apoya con la música y los que me conocieron por el programa, los que vinieron a la gira...", recuerda.

Lejos de avergonzarse, el artista reivindica que ser camarero es tan digno como su carrera musical. "Estoy muy contento donde estoy trabajando ahora, he conocido mucha gente maravillosa y sigo aprendiendo, sigo creciendo internamente", explicaba. "Quería aprovechar para ayudar a gente que está en la misma y darle visibilidad a esto, que es normal. La música es jodida, es muy linda pero es lo que hay. Es un camino muy complicado y uno tiene que seguir adelante, eso es lo más importante. No es ningún denigre ni nada malo. La vida es eso, te caes y te vas levantando. Esto son herramientas para la vida", terminaba.