Lucy Liu recuerda el día que Bill Murray la insultó durante el rodaje de 'Los Ángeles de Charlie'

La actriz, de 52 años, ha sido una de las últimas invitadas del podcast Asian Enough, del periódico Los Angeles Times. Allí, Lucy Liu relató una de esas experiencias que no se olvidan, y mucho menos cuando todavía no estás del todo experimentada en el mundo del cine. Aunque la película del 2000 no fue su primer trabajo, sí le otorgó parte del reconocimiento que mantiene hoy en día.

La disputa sucedió durante el rodaje de la exitosísima película Los Ángeles de Charlie. Liu recordó que hubo un momento en el que tanto ella como los otros coprotagonistas del film hicieron varios cambios en la escena, algo que Murray no pudo ensayar porque no se encontraba disponible en ese momento. Así, cuando llegó el momento de grabar, el actor no estaba de muy buen humor.

"Su lenguaje era inaceptable"

"Mientras hacemos la escena, Bill comienza a lanzar insultos y no voy a entrar en detalles, pero siguió y siguió", dijo. "Yo estaba como, 'Wow, parece que me está mirando directamente'. No podía creer que [los comentarios] pudieran ser hacia mí, porque ¿qué tengo que ver con algo importante en ese momento? Literalmente muevo la mirada alrededor de mi hombro, como, ¿con quién está hablando detrás de mí? Le digo: "Lo siento mucho. ¿Me estás hablando?". Y claramente, lo estaba, porque entonces comenzó a convertirse en una comunicación uno a uno ".

Aunque ella misma ha reconocido que en ese momento no tenía "privilegios" en cuanto a capacidad creativa dentro del set, no iba a quedarse callada. Lucy quiso defenderse de los ataques de Murray.

Los Ángeles de Charlie // Getty

Liu explicó que ella "probablemente tenía la menor cantidad de privilegios en términos de participación creativa" en ese momento, pero eso no le impidió defenderse a sí misma en la situación.

"Parte del lenguaje era imperdonable e inaceptable, y no me iba a quedar sentada ahí y aceptarlo. Entonces, sí, me defendí y no me arrepiento", recordó Liu, que no ha detallado si se trataron de insultos con tintes racistas. "Porque no importa dónde estés o de dónde vengas, no hay necesidad de condescender o de menospreciar a otras personas. Y yo no me retiraría, ni debería hacerlo".

Actualmente, la actriz ha reconocido que no tiene ningún problema con Murray, de 70 años, y que desde entonces solo ha tenido con él encuentros agradables. "Lo he visto desde entonces en una reunión [de Saturday Night Live], y se acercó a mí y fue perfectamente amable. Pero no me iba a sentar allí a ser atacada", matizó Liu, recalcando que no se arrepiente de haberse defendido.

Le dieron la vuelta a la tortilla

La actriz recuerda que poco después de ese encontronazo con el actor, la prensa comenzó atacarla a ella. "Recuerdo que después de ese tiempo, lo que salió en la prensa fue que yo era esto y yo era aquello. Fue increíble para mí cómo se dio la vuelta y automáticamente pensaron que la mujer era la difícil", señaló, enfadada.

Además, Liu no ha aprovechado que no se arrepiente de haberle contestado a Murray, porque según ella, lo más valioso que tenemos es nuestra dignidad.

"No quiero ser esa persona que no va a hablar por sí misma. Voy a defender lo único que tengo, que es mi dignidad y respeto por mí misma. Porque al final, todos terminamos en el mismo lugar a medida que pasa el tiempo. Nadie es inmortal", terminó.