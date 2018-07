'A Madonna no le importa lo que diga Elton John de ella en público o privado'

Lo estábamos esperando, ¿Qué opina Madonna de las INTERNO">críticas de Elton John? Gracias a los ‘insider’ que todo lo saben se sabe que Madonna ‘Últimamente no se preocupa de lo que Elton John dice sobre ella en público o privado’ y añade ‘No tiene nada que demostrar a nadie, especialmente a Elton John’.



Además, según ha publicado The Huffington Post, un amigo de Madonna ha salido en su defensa ‘No entiendo su necesidad de dejarla por los suelos una y otra vez. Dice que ella no tiene autoridad, pero ¿él la tiene? Tiene que odiarla, es estúpido decir que su tour es un desastre. Madonna lo está vendiendo todo cantando nuevos singles junto con clásicos. Él seguirá cantando las mismas viejas canciones hasta que muera’.



Desde que el cantante llamara a la reina del pop de todo menos bonita se ha iniciado en los medios dos frentes a favor y en contra de Elton John. Alguno de los datos publicados son que Madonna ha vendido alrededor de 300 millones de discos en contra de los 250 millones de Elton con 10 años más de carrera que Madonna.



Según Celebritynetworth.com el patrimonio de Elton John está valorado en 355 millones de dólares, el de Madonna en más de 650 millones de dólares. Y tú, ¿de parte de quién estás, Madonna o Elton John?