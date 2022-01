La madre de Álex Casademunt aclara cómo era la relación de su hijo con David Bustamante

2021 ha sido el año más difícil para la familia y amigos de Álex Casademunt. El cantante, de 39 años, fallecía inesperadamente el pasado 2 de marzo en un trágico accidente de coche en Mataró, dejando en shock a gran parte de los que fueron sus compañeros en la Academia de Operación Triunfo.

Pero si hubo uno que lamentó su muerte por encima de todos ese fue David Bustamante. Ambos músicos coincidieron en su paso por la primera edición del programa musical y allí se hicieron casi inseparables y protagonizaron juntos uno de los dúos más musicales de la historia del programa, cantando Dos hombres y un destino, el tema de Miguel Gallardo, hasta hacerlo prácticamente suyo.

"¡No es Justo! No puedo... ¿Por qué? ¡Que alguien me diga que es mentira! ¡Habíamos quedado, teníamos planes! Tocado y hundido... Te quiero hermano... 💔DEP", escribió el cántabro en sus redes sociales, destrozado emocionalmente tras conocer la noticia.

La polémica con Dos hombres y un destino

Sin embargo, las semanas antes del trágico fallecimiento del cantante catalán estuvieron marcadas por la polémica, especialmente después de que Bustamante celebrara sus 20 años de carrera lanzando una nueva versión de su dúo con Casademunt en Dos hombres y un destino, pero en solitario.

Esto no gustó nada a Álex, que dejó claro en su cuenta personal de Twitter que no se le había informado sobre la reedición del tema. Eso sí, fiel a su personalidad alegre, el artista celebró que la mítica canción que cantaron juntos volviera a sonar después de tantos años.

"Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada… Es una gran canción y me alegro que suene de nuevo… Pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño... Jajaja muchos éxitos", escribió.

Tras el trágico accidente que acabó con la vida de Casademunt, muchos fans cargaron contra Bustamante por no haber contado con el que fue su amigo y compañero, una polémica que el artista aclaró durante una de sus visitas a El Hormiguero. "Hubo algunos fans que echaban de menos que la hubieses grabado otra vez con él y hubo medios de comunicación que aprovecharon para intentar hinchar una especie de polémica", dijo.

"Sé que a él le ofrecieron mucho dinero para meter mierda y fíjate si me quería, que no lo visteis en ningún lado. Eso es amistad. No puede un malentendido o un enfado, que todos somos muy temperamentales, con 20 años de hermandad. Y realmente me duele mucho porque quedaron cosas por hacer. Pero no pudieron ni por mucho dinero meter mierda entre dos personas que se querían", explicó visiblemente emocionado.

"Espero que en esta canción podamos honrarle como realmente se merece y hacerle un homenaje en cada concierto cada vez que cantemos esta canción. De hecho en el videoclip había un homenaje al primer videoclip. Nunca fue con maldad", concluyó, asegurando que el único motivo por el que no volvió a contar con Álex para esta nueva versión fue porque en este disco quería mostrar el tema de otra manera.

David Bustamante y Álex Casademunt cantan 'dos honbres y un destino'. // Gtresonline

La madre de Álex Casademunt habla de la relación con Bustamante

Ahora, meses después de esta polémica, la madre de Álex Casademunt, Rosa González, ha aparecido públicamente en el programa Juntos de Telemadrid, donde ha hablado de la pérdida de su hijo y también ha confesado cómo era la relación de su hijo con David Bustamante, zanjando así los rumores de enemistad entre ambos.

"Somos muchas madres las que hemos sufrido la pérdida de un hijo en la carretera", explicaba González en el programa, que aún hoy tiene que hacer frente a la dura pérdida.

"A veces cuando veo un anorak rojo por la calle o veo un chico con unas gafas de sol o unos tejanos apretados tengo que mirarlo dos veces porque es muy fuerte de verdad, cuesta mucho. Estoy en la etapa de aceptar que no lo volveré a ver más y esto cuesta un montón porque es nuestro niño, es nuestra luz, llevaba un cascabel en el cuello, nos daba la vida", relataba, visiblemente emocionada.

Respecto a la relación que tenían Álex Casademunt y David Bustamante, González ha querido aclarar que ambos mantenían una bonita amistad y que, a pesar del fallecimiento de su hijo, el cántabro ha estado muy presente en sus vidas.

"David Bustamante, cuando la etapa de Operación Triunfo, eran como muy iguales. Es importante porque es un compañero estupendo. Es un chaval que significa mucho en la vida de Álex", ha indicado Rosa González. En su opinión, "Busta es un chico muy majo al que queremos un montón", ha concluido.