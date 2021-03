David Bustamante aclara su malentendido con Álex Casademunt

David Bustamante ha visitado el plató de El Hormiguero con motivo de una doble celebración. Además de cumplir 39 años en uno de sus mejores momentos personales, el artista lanza su nuevo álbum Veinte años y un destino para celebrar sus dos décadas en el mundo de la música.

El primer adelanto de este trabajo fue su nueva versión de Dos hombres y un destino, una de las canciones más exitosas de Bustamante en esta ocasión sin el recientemente fallecido Álex Casademunt.

Cuando salió a la luz esta nueva versión del tema, el propio Álex se mostraba amable con su amigo, pero también sorprendido por no saber nada al respecto: "Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada… Es una gran canción y me alegro que suene de nuevo… Pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño... Jajaja muchos éxitos".

Un mensaje que algunos interpretaron como que había una mala relación entre los que habían sido unos grandes amigos en el pasado. Pablo Motos, con mucho respeto, quiso preguntarle sobre este tema durante su visita al programa: "Hubo algunos fans que echaban de menos que la hubieses grabado otra vez con él y hubo medios de comunicación que aprovecharon para intentar hinchar una especie de polémica".

"Sé que a él le ofrecieron mucho dinero para meter mierda y fíjate si me quería, que no lo visteis en ningún lado. Eso es amistad. No puede un malentendido o un enfado, que todos somos muy temperamentales, con 20 años de hermandad. Y realmente me duele mucho porque quedaron cosas por hacer. Pero no pudieron ni por mucho dinero meter mierda entre dos personas que se querían", ha explicado Bustamante visiblemente emocionado recordando a su amigo.

"Era pura luz, era una persona que vivió a fondo. Era una persona divertida, era el eterno adolescente, Peter Pan. Así era Álex y así le recordaremos. Espero que en esta canción podamos honrarle como realmente se merece y hacerle un homenaje en cada concierto cada vez que cantemos esta canción. De hecho en el videoclip había un homenaje al primer videoclip. Nunca fue con maldad", ha concluido asegurando que el único motivo por el que no volvió a contar con Álex para esta nueva versión fue porque en este disco quería mostrar el tema de otra manera.