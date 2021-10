Una amistad inquebrantable: David Bustamante y Álex Casademunt, juntos desde que se conocieron

Dentro de poco se cumplirán 20 años desde que la primera generación de Operación Triunfo irrumpió en los televisores de media España para dejar a la audiencia irremediablemente enganchada. El formato alcanzó cuotas altísimas de share. La inocencia y genialidad de los triunfitos, que por aquel entonces ni siquiera se atrevían a imaginar el éxito que cosecharían, fue una de las claves del éxito. Esa ingenuidad fue desapareciendo conforme avanzaban las ediciones y solo la de 2017, con Amaia y Aitana, acarició la gloria de la primera.

El 22 de octubre de 2001 entraban a la academia David Bustamante, Chenoa, Rosa López, David Bisbal, Álex Casademunt y el resto de concursantes. Todos salieron convertidos en un fenómeno de masas, daba igual en qué puesto lo hubiesen hecho. Protagonizaron una colección de cromos, había camisetas, carpetas e incluso bolígrafos con las caras de los triunfitos, y lo mejor de todo es que se agotaban en los kioskos.

David Bustamante y Álex Casademunt cantan 'Dos hombres y un destino' // RTVE

Dos Hombres y un Destino, el dúo que marcó una generación

Los profesores de la academia fueron los que propusieron a David Bustamante y Álex Casademunt cantar el tema de Miguel Gallardo. Se subieron al escenario y aunque tuvieron sus tropiezos de amateurs, la canción se convirtió en un éxito que todavía se canta en las mejores noches de karaoke.

El fenómeno fue tal que además de grabarla para el álbum de cada gala, los artistas rodaron un videoclip y la defendieron por muchos platós de televisión. Además, el tema se incluyó en el primer disco de Bustamante y aunque muchos fans pensaban que la letra estaba dirigida a Gisela, lo cierto es que el tema fue compuesto mucho antes de que los triunfitos se conociesen.

Las gafas de Álex, el vídeo más nostálgico

La expulsión de la academia de Alex Casademunt dejó a David Bustamante completamente destrozado. Las cámaras grabaron su lamento cuando regresó y se encontró olvidadas unas gafas de su compañero. "Mira, se dejó las gafas el cabrón", le dijo a Nina entre lágrimas. "Si se las dejó aquí será por algo. Déjamelas, se las guardo y mañana se las doy yo", se escucha en el vídeo que volvió a salir a la luz 15 años más tarde en OT: El reencuentro. En el programa, emitido en 2016, se reveló que no devolvió las gafas a Álex, como le dijo a Nina, y se las guardó como recuerdo de su amigo.

"Lo primero que me dijo al salir fue 'Invítame a una comida y devuélveme las gafas, cabrón", contó Bustamante sobre su reencuentro. El vídeo volvió al recuerdo de los fans cuando se conoció la inesperada muerte del cantante en un accidente de coche.

"Creo que jamás en toda mi vida voy a olvidar momentos como este... Momentos que se quedan guardados e un lugar privilegiado de mi corazón. David Bustamante te quiero hermano. Hicimos algo muy muy muy grande en Operación Triunfo", dijo el propio Álex sobre el vídeo.

La muerte de Álex y la desolación de Bustamante

Fue el pasado dos de marzo cuando el coche en el que viajaba Álex Casademunt se salió de la carretera y chocó contra un autobús que viajaba por el carril contrario. El exceso de velocidad y el impacto provocaron que el cantante falleciese en el acto, dejando a su familia y amigos completamente destrozados.

"¡No es Justo! No puedo... ¿Por qué? ¡Que alguien me diga que es mentira! ¡Habíamos quedado, teníamos planes! Tocado y hundido... Te quiero hermano... 💔DEP", escribió el cántabro en sus redes sociales, destrozado.

Prácticamente todos los que fueron sus compañeros en Operación Triunfo acudieron al funeral en Mataró, donde les fue imposible ocultar la tristeza por la pérdida. David Bustamante era uno de los más afectados, junto a Javián.

David Bustamante abraza a la madre de Álex Casademunt en su funeral // laSexta

La polémica con Dos Hombres y un Destino

Para celebrar sus 20 años de carrera, David Bustamante lanzó una nueva versión de su dúo con Casademunt en Dos Hombres y un Destino, pero lo hizo en solitario. Cuando se conoció el estreno, el propio Álex dejaba claro en su cuenta personal de Twitter que no sabía nada al respecto de esta reedición. Sin embargo, lejos de mostrarse enfadado, celebraba que la canción volviese a sonar después de tantos años.

"Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada… Es una gran canción y me alegro que suene de nuevo… Pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño... Jajaja muchos éxitos", escribió.

Cuando el cantante falleció, muchos fans cargaron contra Bustamante por no haber contado con el que fue su amigo y compañero, una polémica que el artista aclaró durante una de sus visitas a El Hormiguero. "Hubo algunos fans que echaban de menos que la hubieses grabado otra vez con él y hubo medios de comunicación que aprovecharon para intentar hinchar una especie de polémica", dijo.

"Sé que a él le ofrecieron mucho dinero para meter mierda y fíjate si me quería, que no lo visteis en ningún lado. Eso es amistad. No puede un malentendido o un enfado, que todos somos muy temperamentales, con 20 años de hermandad. Y realmente me duele mucho porque quedaron cosas por hacer. Pero no pudieron ni por mucho dinero meter mierda entre dos personas que se querían", explicó visiblemente emocionado.

David Bustamante se emociona al recordar a Àlex Casademunt en 'El Hormiguero 3.0': "Era pura luz y una persona divertida" // antena3.com

"Era pura luz, era una persona que vivió a fondo. Era una persona divertida, era el eterno adolescente, Peter Pan. Así era Álex y así le recordaremos. Espero que en esta canción podamos honrarle como realmente se merece y hacerle un homenaje en cada concierto cada vez que cantemos esta canción. De hecho en el videoclip había un homenaje al primer videoclip. Nunca fue con maldad", concluyó, asegurando que el único motivo por el que no volvió a contar con Álex para esta nueva versión fue porque en este disco quería mostrar el tema de otra manera.