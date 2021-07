Mala Rodríguez: "Estar sola y drogarme me sentó fatal"

Mala Rodríguez acaba de publica un libro con sus memorias, una biografía que ya presentó en yu No te pierdas nada de Europa FM donde además aseguró que próximamente publicará una novela erotica ambientada en "Sevilla en la época romana". La cantante se encuentra sumergida en la promoción de su libro, donde ha profundizado sobre su salud mental.

Cade vez son más los famosos que se animan a hablar públicamente de sus problemas mentales en un intento por desestigmatizar este tipo de enfermedades y ayudar a otros que estén pasando por situaciones parecidas. Hace poco, Dani Martín confesó lo mucho que le ayuda en su día a día ir al psicólogo, pero no es el único, Beret también habló de la ansiedad en La Voz Kids.

La fama acaba pasando factura y son muchos los artistas que pasan por un mismo proceso. En este sentido se ha manifestado también Mala Rodríguez en una entrevista: "Siempre había estado rodeada de mi familia, y de repente estar sola, drogarme, me sentó fatal… Me dio como un brote psicótico, me vi sola, sola, sola. Nunca he tenido un padrino, una figura que me protegiera dentro de la música. Y no es fácil estar sola, más siendo mujer. Porque yo no me veo diferente, pero los demás si me miran diferente."

Además, la cantante tenía la dificultad añadida que supone ser madre y mantenerse alejada de su hijo. "He sido madre desde joven. Me ha producido mucha angustia pensar que no lo estaba haciendo bien. Me he sentido culpable durante mucho tiempo: Quieres llegar a todo, estar presente… Eso es lo que me ha martirizado, con momentos duros en los que tienes un Grammy en la mano y lo estás viviendo como uno de los peores días de tu vida. Cuando tu corazón no está alineado con tu cabeza, el desorden es doloroso", explica.

Trabajo y familia

"Miras tu carrera y ves que es tu sueño, lo que siempre has querido. Pero te genera conflicto, porque no puedes disfrutarlo. Y tienes que hacer un trabajo para disfrutarlo, para comprender que tu familia te apoya, que están detrás de ti. Porque además estás haciendo algo importante".

Además, en esta entrevista para el portal de noticias Yass, Mala Rodríguez habla de lo difícil que ha sido la maternidad. "He aprendido que la apuesta por mi carrera también es una forma de amor a mi familia, es lo que tengo para ofrecerles". "El pensamiento de que una es mala madre porque trabaja o porque llega lejos… Por favor. ¿Por qué crees que lo estoy haciendo? Es durísimo. Por eso aplaudo a todas las mujeres trabajadoras que se lo curran, se motivan y no sienten culpa. Porque no tenemos que sentirla. Tenemos que buscar ser felices, por nosotras y por nuestras familias. Porque es lo que les vamos a contagiar."