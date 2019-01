Maluma muestra su otra pasión artística: la pintura

Hace apenas unos días que Maluma pasó por quirófano para someterse a una cirugía tras la rotura de los ligamentos de una de sus rodillas. Este parón en su gira para recuperarse ha obligado al artista a quedarse en casa, descansar y reposar lo máximo posible para volver pronto a los escenarios.

Y como estar inmovilizado debe ser algo tan aburrido como incómodo, el cantante ha decidido distraerse y pasar el rato cultivando una nueva profesión: la pintura.

"No sé si ustedes sabían, pero también soy muy fanático de todo tipo de arte y hoy hice mi primer cuadro. Lo voy a firmar y solamente quería mostrarles el amor que siento por esto", dice el cantante.

"Espero les guste y, no, tranquilos, no me voy a cambiar de profesión. Voy a seguir en la música, pero de momento esto me divierte mucho. Los amo, tengan feliz día", explica, mientras enseña su obra de arte. ¡Wow!

Uno de los detalles más llamativos de este vídeo es que descubrimos que Maluma es zurdo. ¡Firma el cuadro con la mano izquierda!